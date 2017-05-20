Рогозин: Россия откажется от модернизации старого вооружения



Дмитрий Рогозин

Источник: РИА Новости/ www.ria.ru Дмитрий РогозинИсточник: РИА Новости/ www.ria.ru

Россия перестанет модернизировать старые образцы вооружения. Об этом сообщил вице-премьер Дмитрий Рогозин в программе "Вести в субботу".

"Модернизация - это такое же нормальное явление, как создание новых образцов. Но модернизации не должно быть бесконечное множество. Три, четыре, не более. Иначе это останавливает создание новой программы вооружения", - заявил Рогозин.

Вице-премьер объяснил, что новая программа вооружения будет инновационной. Ее ключевой особенностью будет разработка интеллектуального оружия, а также самых передовых систем разведки и связи.

"Появится у нас современная связь - то, что всегда было слабым местом", - отметил вице-премьер.

По словам Рогозина, в настоящее время космические войска получают новейшее вооружение, а также почти разработаны наземные и воздушные беспилотники. При этом все без исключения рода войск будут получать новые образцы вооружения, подчеркнул он.