Белоруссия может купить у РФ дополнительную партию Як-130



Первые четыре приобретенных Белоруссией учебно-боевых самолета Як-130 (красные бортовые номера с "71" по "74") во время церемонии ввода в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии. Лида, 27.04.2015

Источник: Виктор Толочко / sputnik.by Первые четыре приобретенных Белоруссией учебно-боевых самолета Як-130 (красные бортовые номера с "71" по "74") во время церемонии ввода в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии. Лида, 27.04.2015Источник: Виктор Толочко / sputnik.by

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Республики Беларусь Олег Двигалев также подтвердил намерения по закупке российских истребителей Су-30СМ

МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белоруссия может закупить у РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам. Об этом ТАСС сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев.

"Мы строим цепочку: Як-152 - ДОСААФ для подготовки курсантов, Як-130 (мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки), - чтобы полноценную эскадрилью сделать. То есть будет линейка однотипных воздушных судов, соответственно, - будет упрощена подготовка летного состава, потому что не нужно будет переучиваться", - сказал Двигалев.

Он также подтвердил намерения Белорусских ВВС по закупке российских истребителей Су-30СМ.

"Су-30СМ - это универсальный многофункциональный самолет, который работает и по воздуху, и по земле. Мы планируем закупать эти самолеты", - добавил командующий ВВС и ПВО Республики Беларусь.

Ранее в СМИ сообщалось, что Белоруссия планирует купить у России партию истребителей Су-30СМ.