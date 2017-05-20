Белоруссия может купить у РФ дополнительную партию Як-130
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Первые четыре приобретенных Белоруссией учебно-боевых самолета Як-130 (красные бортовые номера с "71" по "74") во время церемонии ввода в состав 116-й гвардейской штурмовой авиационной базы ВВС и ПВО Белоруссии. Лида, 27.04.2015
Источник: Виктор Толочко / sputnik.by
Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны ВС Республики Беларусь Олег Двигалев также подтвердил намерения по закупке российских истребителей Су-30СМ
МИНСК, 20 мая. /ТАСС/. Белоруссия может закупить у РФ партию учебно-боевых самолетов Як-130 в дополнение к ранее поставленным восьми машинам. Об этом ТАСС сообщил командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Республики Беларусь генерал-майор Олег Двигалев.
"Мы строим цепочку: Як-152 - ДОСААФ для подготовки курсантов, Як-130 (мы восемь закупили и, возможно, еще будем продолжать закупки), - чтобы полноценную эскадрилью сделать. То есть будет линейка однотипных воздушных судов, соответственно, - будет упрощена подготовка летного состава, потому что не нужно будет переучиваться", - сказал Двигалев.
Он также подтвердил намерения Белорусских ВВС по закупке российских истребителей Су-30СМ.
"Су-30СМ - это универсальный многофункциональный самолет, который работает и по воздуху, и по земле. Мы планируем закупать эти самолеты", - добавил командующий ВВС и ПВО Республики Беларусь.
Ранее в СМИ сообщалось, что Белоруссия планирует купить у России партию истребителей Су-30СМ.
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20.05.2017
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