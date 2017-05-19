Появление "суперсолдат" перестает быть фантастикой



Пентагон и Голливуд давно работают в связке, изучая общественное мнение в Америке и обмениваясь идеями

Источник: TriStar Pictures Пентагон и Голливуд давно работают в связке, изучая общественное мнение в Америке и обмениваясь идеямиИсточник: TriStar Pictures

Командование сил специальных операций США хочет создать "суперсолдат", расширив границы возможностей человека с помощью пищевых добавок и специальных препаратов. Разумеется, "хотеть не значит мочь", но нужно понимать, что разработки в этом направлении ведутся уже давно. И то, что казалось фантастикой вчера, станет реальностью уже завтра.

Командование американского спецназа собирается пойти дальше, чем спортивные тренеры и физиотерапевты, которые имеют определенные знания и возможности в области воспитания "сверхлюдей". В Пентагоне хотят повысить у солдат болевой порог, снизить травматизм и улучшить восстановление, а также работоспособность в сложных условиях. Там отмечают, что "нематериальные" способы увеличения производительности спецназовцев уже практически исчерпаны, идет ли речь о работах на большой высоте, под водой или в условиях долгого отсутствия еды и воды. Эволюция человека не стоит на месте, но с требуемой военными скоростью не может развиваться просто по определению, и пока часть задач кажутся неразрешимыми.

"При блокировании производства и использования фармакологических стимуляторов в спорте тормозится и разработка аналогичных средств для военного применения"

К примеру, как сделать так, чтобы солдат, который провел под водой несколько часов без сложных систем жизнеобеспечения, сохранял способность выполнять боевые задачи, когда доберется до цели? Командование специальных операций надеется на возможности пищевых добавок и допинга, но обещает консультироваться с медиками относительно безопасности подобных методов. При этом оно рассчитывает на помощь и инициативу со стороны частного бизнеса.

На первый взгляд, это не информация из недр Пентагона, а сюжет для среднебюджетного голливудского фильма конца 80-х годов. Тогда были страшно популярны сюжеты про расширение сознания военнослужащих путем принятия психотропного внутрь и наращивание железа на храбрых копов, которым по случаю оторвало руки и ноги. Все, кто старше тридцати, так или иначе смотрели "Робокопа", "Железного человека", "Универсального солдата" и "Киборга". Конечно, значительная часть этих сценариев пришла из комиксов с хрестоматийными героями типа Росомахи или, извините за выражение, Зеленого гоблина. Другая выходила из офиса продюсеров братьев Глобус – Менахема и Йорама (первый, переехав в Израиль из Польши, взял фамилию Голан, поскольку воевал на Голанских высотах). Они-то и подарили миру героев Жан-Клода Ван Дамма, Марка Дакаскоса, Арнольда Шварценеггера и других "американских ниндзя".

Эта тема популярна до сих пор. Другое дело, кто идет впереди – Голливуд или Пентагон. Никто особенно и не скрывает, что значительный объем продукции Голливуда не просто инспирируется Пентагоном, а курируется и заказывается им же.

В свое время назывались даже фамилии пентагоновских кураторов, подкидывавших кинопродюсерам перспективные идеи. И надо понимать, что речь идет не о всем понятных пропагандистских фильмах типа "Спасти рядового Райана", а именно об экранизации футуристических идей военно-промышленного комплекса. Часто это не пиар, а именно вброс, дабы вынудить значительную часть общества на реакцию, обычно – неоднозначную.

В США слишком много тех, кто не готов поддерживать идеи Пентагона по усовершенствованию человеческого тела по религиозным соображениям. Киборг хорош на широком экране, а в быту ни разнообразные протестанты, ни католики не готовы делегировать химикам и инженерам из аффилированных с Пентагоном компаний функции Бога даже в целях защиты демократии. Той же позиции придерживаются и леваки из университетской среды, но по иной причине – не приемлют насилия над человеком (прежде солдат особо не спрашивали, хотят ли они таблеток "для храбрости").

И вот теперь всей этой фантастикой действительно занято Управление перспективных исследовательских проектов министерства обороны США – DARPA. Его спешно основали еще в 1958 году, перепугавшись вывода на орбиту первого советского спутника. Перед DARPA была поставлена одна-единственная задача – сделать американские военные и военно-прикладные технологии самыми совершенными и желательно недосягаемыми для всего остального мира. С тех далеких времен конкретика неоднократно менялась, но суть оставалась одна – DAPRA бралось за любую фантастику, даже финансировало психопатов, изобретавших машину времени и вечный двигатель.

Считается, что бюджет DAPRA – это около трех миллиардов долларов при 250 сотрудниках, из которых половина – технические специалисты. Именно эти люди оценивали эффективность социальных сетей, запустив в небо США шары-метеозонды и объявив премию в 40 тысяч долларов каждому, кто их быстро найдет и заявит о находке в соцсетях. Именно эти люди дважды подряд ставили рекорд по разработке суперпроцессоров. Последний из них в 2014 году работал на частоте в 1 терагерц – это результат, еще не приближенный к эффективности человеческого мозга, но работа ведется именно в этом направлении.

Наконец, в сентябре 2015 года DAPRA (к слову, закрытое агентство, редко выступающее с заявлениями о своей работе) сообщило о том, что уже закончились испытания по вживлению в мозг живых людей электродов, стимулирующих высшую нервную деятельность. Уточнялось, что речь идет исключительно о стимулировании памяти, то есть чисто шпионской технологии. Согласно предварительным результатам, подопытные с имплантатами смогли не только записать и интерпретировать сигналы, но и улучшили свою способность запоминать целые списки объектов.

Вообще в агентурной разведке, с которой в США в последние двадцать лет серьезные проблемы, вопрос запоминания больших объемов информации всегда был актуальным. При подготовке сотрудников разведслужб всего мира (и Россия тут не исключение) используются порой травмирующие технологии развития памяти, особенно звуковой. Условно говоря, вас на несколько дней помещают в отдельно стоящее здание в компании инструктора и звукоинженера, часто – не самых симпатичных людей. В комнату транслируется набор не связанных между собой фраз, порой – на разных языках. "Я должна взять сегодня два пакета молока", "Джетс" выиграли со счетом 86 : 79", "сухой док строит фирма Дональд и сыновья", "скорость ветра была около 7 метров в секунду", "передача идет на 123 килогерц", "ой, я забыла сказать соседям про их болонку" – и тому подобное. Потом вы пьете кофе, беседуете ни о чем и получаете новую порцию текста. А через три часа инструктор спрашивает, какой породы собака соседей, сколько молока надо было принести, какова частота передачи и с какой разницей в счете проиграли соперники "Джетс". На пятый день мозг начинает закипать.

Примерно так же строится и "прокачка" зрительной памяти, хотя считается, что ее развить легче. Фишка в том, чтобы переключить внимание не на то, что обычно запоминает мозг, а на специфические детали. То есть вы смотрите сперва на номер машины, а уже потом на ее цвет и на марку. На общее содержание текста и выходные данные, а не на отдельные фразы.

Часто это приводит к профессиональной деформации, поскольку даже в быту люди, проходившие такого рода подготовку, по инерции "видят, слышат и запоминают все вокруг". Разговоры за соседними столиками в кафе, номера десятков машин, едущих навстречу, детали одежды прохожих, особенности речи собеседников станут вашими постоянными спутниками.

В вопросе модификации человеческого тела с целью создания суперсолдата DAPRA шло по двум взаимоисключающим дорогам. Первая была запрограммирована общим увлечением США высокотехнологичным вооружением, что выражается в навешивании на солдата огромного числа гаджетов – от навигаторов и камер "гоу-про" до "умных" бронежилетов. В какой-то момент показалось, что это тупиковая ветвь, поскольку вес носимого оборудования ограничен возможностями даже тренированного организма.

В итоге DAPRA занялось разработкой экзоскелетов. То есть человек как бы помещается внутрь робота и оперирует им как погрузчиком на складе, что отдаленно напоминает голливудские фильмы из серии "Трансформеры". Буквально накануне было заявлено, что it's getting real, и так называемый легко управляемый костюм тактической атаки (TALOS) после пяти лет усовершенствования уже практически готов. Он состоит примерно из 800 компонентов и очень сложен в производстве и управлении, но все-таки это первый подобный опыт в истории. Сколько времени понадобится для доведения его до промышленного производства, пока не понятно. Не ясны и дальнейшие перспективы такого рода изобретений.

Химия и биология во всех этих исследованиях сферы наиболее проблемные. Предполагается, что разработка стимулирующих препаратов направлена на развитие тех сторон организма, которые "не доработала" естественная эволюция. Спортивная медицина и фармакология справляются с задачей увеличения мышечной массы, и допинговая война отчасти связана с ограничением на военные разработки. При блокировании производства и использования фармакологических стимуляторов в спорте тормозится и разработка аналогичных средств для военного применения (этот аспект, к сожалению, почти не освещается в прессе). Так что речь идет не об этом, а о развитии неких "сверхспособностей". Человек действительно может длительное время находиться под водой, удерживая дыхание, просто эти способности организма были ослаблены по ходу эволюции. То же касается и гиперкомпенсации на больших высотах. Стимулирование генезиса кислорода – не такая уж фантастика, и Зеленого гоблина вы в итоге не получите, но это в любом случае насилие над человеческим телом с неочевидными побочными эффектами. Та же гиперкомпенсация кислорода может привести к быстрому образованию тромбоза, да и кессонную болезнь никто не отменял, а выведение побочного азота – до сих пор нерешаемая в рамках медицины проблема.

DAPRA хватается одновременно за все. Может, в итоге и впрямь скрестят полуробота в экзоскелете с человеком-амфибией с вживленными в его мозг "электродами памяти" с прямым выходом в "Фейсбук". Разработки действительно ведутся, и это не ушедшие в прошлое опыты с ЛСД и не отделы "экстрасенсов". На современном уровне развития технологий это вполне достижимый технологический прогресс. И с этим необходимо считаться, сколько бы мы ни высмеивали Голливуд и его продюсеров.

Евгений Крутиков