Создан "прототип" жидкого Терминатора
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Кадр: фильм "Терминатор"
Источник: Кадр: фильм "Терминатор"
Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание ScienceAlert.
Жидкий металл обладает потенциалом для применения в области электроники и "мягкой" робототехники (создания роботов с нежесткой конструкцией). Обычно его получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.
Чтобы обойти эту проблему, исследователи разработали метод создания капель, позволяющий изменить их свойства. С этой целью они погрузили кусочки жидкого металла в раствор гидроксида натрия на три секунды, чтобы придать им сферическую форму. Затем их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель.
В результате ученые получили упругие шарики металла, не прилипающие к поверхности. Новые свойства позволили каплям свободно скатываться под уклоном в два градуса и отскакивать при ударах.
В будущем исследователи планируют заставить материал реагировать на внешние раздражители, изменяя свою форму.
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19.05.2017
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