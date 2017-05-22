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Создан "прототип" жидкого Терминатора

22.05.2017 Lenta.ru 157 1
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Терминатор
Кадр: фильм "Терминатор"
Источник: Кадр: фильм "Терминатор"

Китайские ученые создали устойчивые капли жидкого металла, которые в будущем станут основой для роботов нового типа, напоминающих жидкого Терминатора из одноименного фильма Джеймса Кэмерона. Об этом сообщает издание ScienceAlert.

Жидкий металл обладает потенциалом для применения в области электроники и "мягкой" робототехники (создания роботов с нежесткой конструкцией). Обычно его получают, сплавляя галлий, олово и индий, однако при этом на поверхности капель образуется тонкий слой оксидов, делающий материал липким и непригодным для использования.

Чтобы обойти эту проблему, исследователи разработали метод создания капель, позволяющий изменить их свойства. С этой целью они погрузили кусочки жидкого металла в раствор гидроксида натрия на три секунды, чтобы придать им сферическую форму. Затем их обрабатывали политетрафторэтиленом (тефлоном), в ходе чего частицы последнего покрывали внешний слой капель.

В результате ученые получили упругие шарики металла, не прилипающие к поверхности. Новые свойства позволили каплям свободно скатываться под уклоном в два градуса и отскакивать при ударах.

В будущем исследователи планируют заставить материал реагировать на внешние раздражители, изменяя свою форму.
19.05.2017
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Страны
Китай

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Военкор
109
№1
22.05.2017 07:40
Ущипните меня - не может быть что я это читаю! Тупые, безмозглые людишки, сами себе могилу копают! Инопланетяне очень умные - не уничтожают нас, потому что ясно видят, что мы с этой задачей прекрасно справляемся сами!
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