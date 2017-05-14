Т-64 на биатлоне «перестрелял» танки НАТО: подробный анализ



Украинский танк Т-64 на Strong Europe Tank Challenge 2017

Источник: naspravdi.info Украинский танк Т-64 на Strong Europe Tank Challenge 2017Источник: naspravdi.info

В чем отличие российского «танкового биатлона» от «Strong Europe Tank Challenge». Российские соревнования это в первую очередь именно соревнования, НАТОвские же ежегодные встречи лучших танковых взводов, это все-таки учения, в которых просто выставляются баллы. Каждое из мероприятий имеет свою специфику и соответственно цели. Цель «биатлона» пропаганда военной мощи, через соревнования. Цель НАТОвского мероприятия, оттачивание мастерства, отработка взаимодействия армий союзников и … обмен опытом.

Именно поэтому проводить между ними полные параллели не стоит. Но … интерес к подобным мероприятиям не случаен.

Командующий сухопутными войсками США в Европе трехзвездочный генерал Бен Ходжес так прокомментировал приглашение украинской команды принять участие в ежегодном НАТОвском учении-соревновании танкистов:

«Опыт украинского взвода, который воевал против российских танков, является чрезвычайно полезным для всех нас. Это один из мотивов принятия решения относительно участия Украины в нынешних соревнованиях, и надеюсь, что они будут принимать в них участие и в дальнейшем»

Итак, интерес НАТОвских генералов был отнюдь не показной. Они действительно хотели посмотреть, как будут действовать украинские солдаты на советской бронетехнике. И вопрос, насколько они смогут переиграть своих коллег из других стран, был отнюдь не акаедемический.

Программа соревнований

Ее условно можно разделить на две части. Первую можно назвать «танки в бою», вторая «танки вне боя».

Танки в бою: — боевые стрельбы подразделения в наступлении и обороне, вождения боевых машин, определения расстояния до цели, распознавание цели.

Танки вне боя: — выполнения разнообразных упражнений: из штатного стрелкового оружия, вызов огневой поддержки, тактическая медицина и эвакуация раненого, действия при применении противником оружия массового поражения, эвакуация поврежденного танка, физическая подготовка участников, в частности, во время преодоления специализированной полосы препятствий и спортивной эстафеты.

Конечно, граница тут условная и каждый элемент «вне боя» может сыграть важную роль в реальном сражении. Но тем не менее…

Для оценки результатов, приведу вначале итоговую таблицу:

1. Австрия (Leopard 2A4)

2. Германия (Leopard 2A6)

3. США (Abrams M1A2 SEP)

4. Франция (Leclerc)

5. Украина (Т-64БВ мод.)

6. Польша (Leopard 2A5)

Анализировать «не боевые» упражнения я не буду, так как задачи оценить насколько лучше украинские экипажи стреляют из пистолета и эвакуируют раненых не стоит, а сосредоточимся на упражнениях, которые проявляют в некотором роде возможности именно боевой техники.

Итоги «боевой» подготовки

Перейдем к сравнению боевых возможностей машин. Несмотря на пятое итоговое место (украинская команда буквально чуток не обогнала французов на «Леклерках») в боевых упражнениях экипажи 14 мехбригады ВСУ показали себя хорошо (по итогу этих конкурсов были третьими). В итоге они «перестреляли» поляков, французов и австияков, уступив лишь последним версиям «Леопарда-2» и «Абрамса». И это при том, что во время упражнения «действия танкового взвода в обороне» вследствие возгорания травы на полигоне сгорело пять мишеней и их было решено украинским экипажам не засчитывать (!!!).

А еще, из интервью с украинскими танкистами следует, что в первый день, когда отрабатывалось упражнение «танковый взвод в наступлении» они ехали по полигону впервые в жизни. То есть даже без «репетиций». Этого требовали правила.

В то же время германский полигон для НАТОвских танкистов уже давно как родной, что давало им неоспоримые преимущества перед украинскими экипажами.

Если сложить все это воедино, то выходит, что старая добрая «шестьдесят четверка» в не самой лучшей комплектации, фактически на равных выступила с самыми современными НАТОвскими танками.

​Пояснения к таблице. Согласно нее экипажи ВСУ по огневой были даже вторыми, но... в официальном релизе МО Украины они значатся третьими, потому в статье так и написано. Ведь таблицу потом могли и обжаловать. Эх жаль эти злочастные пять мишеней в обороне... могла бы быть вообще сенсация!!!

Кстати, интересно было бы знать, а из каких пушек стреляли украинские танкисты. Вопрос, отнюдь не праздный, так как износ ствола и качество стали самого орудия крайне важно для точности. А на Украине качественных стволов отродясь не выпускали. Те, которые делали в Сумах в 1990-е, выдерживали в два раза меньше выстрелов, по сравнению с советскими (качество литья хромало). Вот смеху то будет, если окажется, что стреляли украинцы из сумских стволов… Правда, не исключено, что украинская команда использовала стволы из еще советских резервов.

Выводы

Внимательно смотрим на таблицу. Соревнования выиграли экипажи, выступающие на самой «древней» модели «Леопарда» (из участвовавших). Версия «Леопард-2А4» была создана в конце 1980-х и по сути во многом схожа по набору начинки с украинскими Т-64 БВ.

Кстати, новые тепловизоры от завода «Оризон» украинским экипажам так и не пригодились, в виду отсутствия в программе соревнований ночных стрельб (а жаль).

Все остальные версии боевых машин были намного моложе… и вот как раз они себя и «не проявили» (не считая стрельб))).

Итак. Вывод первый. Хорошая техника, это конечно хорошо, но выучка экипажа как и раньше стоит на одном из первых мест.

Вывод второй. Общие итоги соревнований «Strong Europe Tank Challenge 2017» оказались не такими интересными, как частности. Экипажи ВСУ, выступавшие на одном из самых древних современных советских танков показали себя на высоте. А значит, не так они уж и плохи, как любят об этом говорить наши западные «партнеры».