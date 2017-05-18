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Страны Юго-Восточной Азии наращивают военную мощь («Нихон кэйдзай», Япония)

19.05.2017 ИноСМИ 111 0
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ВМС Сингапура
ВМС Сингапура провели первый международный военно-морской парад
Источник: © AP Photo, Wong Maye-E

Страны Юго-Восточной Азии начали активно укреплять мощь ВМС. 16 мая Сингапур подписал контракт с Германией на поставку двух подводных лодок. Таиланд также приобретет китайские подводных лодки. Филиппины ставят на вооружение японские сторожевые корабли. С учетом экспансии Китая в Южно-Китайском море и его противоречий с США для стран Юго-Восточной Азии настало время модернизировать свои вооружения.

Министерство обороны Сингапура 16 мая подписало контракт с немецкой компанией на покупку двух подводных лодок. Решение о покупке двух субмарин было принято еще в 2013 году. ВМС постепенно заменяют старую флотилию, модернизируя технику. В связи с расширением морской торговли выросло количество судов, проходящих по Малаккскому проливу. Цель состоит в том, чтобы обеспечить безопасность морских путей.

15 мая ВМС Сингапура провели первый международный военно-морской парад. Во время церемонии президент Сингапура Тони Тан Кен Ям высоко оценил результаты развития ВМС: "50 лет назад, когда ВМС были только сформированы, у нас было только два деревянных корабля, а сейчас мы обладаем новейшей техникой: сторожевыми кораблями, подводными лодками и так далее".

Недавно военное ведомство Таиланда заключило контракт с КНР на покупку одной неатомной подводной лодки стоимостью 13,5 миллиарда бат. Всего будет приобретено три субмарины. Правительство решило заключить контракт вразрез с общественным мнением, подчеркнув необходимость укрепить морскую систему безопасности за счет принятия на вооружение подводных лодок.

Изначально в странах Юго-Восточной Азии ведущую роль играли сухопутные силы, которые защищали власть от оппозиции. Тем не менее в последние годы выросли объемы морской торговли, и обострилась борьба за Южно-Китайском море. В результате эти страны смещают акцент в сторону укрепления системы морской безопасности.

В начале этого месяца береговая охрана Филиппин направила к плато Бенхам, расположенное 250 километров восточнее острова Лусон, где находится Манила, сторожевые корабли, купленные в Японии. По информации властей, в прошлом году китайские корабли проводили там незаконные геологоразведочные работы. К 2018 году Япония поставит всего десять сторожевых кораблей, длина которых составляет 40 метров. Пока было передано три корабля. В планах также приобрести два крупных японских сторожевых корабля, длина которых составляет 90 метров.

Вьетнам приобрел в России шесть подводных лодок класса "Кило". В январе этого года шестая субмарина была размещена на южной базе в заливе Камрань. В 2016 году США отменили эмбарго на экспорт вооружений во Вьетнам, которое было введено после вьетнамской войны. Велика вероятность, что в ближайшее время Вьетнам начнет покупать американское вооружение.

Чтобы сдерживать Китай, в марте Тайвань также запустил завод по производству собственных подводных лодок.


Макото Эндо (Makoto Endo)
18.05.2017
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Страны
Вьетнам
Германия
Китай
Россия
Сингапуp
США
Таиланд
Тайвань
Филиппины
Япония

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