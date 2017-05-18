Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Российская компания до конца года завершит поставку фрегатов "Гепард-3.9" по вьетнамскому контракту

19.05.2017 Интерфакс-АВН 108 0
0
Понравилась новость?
 0
Gepard
Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама

Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Вторая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" будет поставлена ВМС Вьетнама во второй половине 2017 года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" Ренат Мистахов.

"Мы планируем сдать в этом году, согласно контракту - во второй половине года",- заявил Р.Мистахов, отвечая на соответствующий вопрос.

Он отметил, что "планов по следующей партии пока нет".

По словам Р.Мистахова, завод открыт к предложениям со стороны иностранных заказчиков и готовится показывать свою продукцию на различных зарубежных выставках.

"В 2019 году мы будем выставляться в Абу-Даби с патрульным кораблем проекта 22160, интерес к нему есть, но пока ничего конкретного",- сказал гендиректор завода.

Ранее Р.Мистахов сообщил "Интерфаксу", что работы по второй паре фрегатов типа "Гепард-3.9" ведутся согласно графику.

"Сегодня работы идут по плану. На первом фрегате полностью отработаны элементы государственных испытаний. Сейчас этот корабль находится на окончательной покраске. Идет обучение экипажа", - сказал Р.Мистахов.

По его словам, "второй фрегат находится на государственных испытаниях в Новороссийске".

"Все идет планово. На всех видах ракетных стрельб присутствуют представители заказчика достаточно высокого уровня, вплоть до заместителей главкома ВМС Вьетнама. Они контролируют ход проведения испытаний, а также дают оценку испытаний", - сказал гендиректор компании-производителя.

Первая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" была заложена на Зеленодольском заводе в 2007 году и передана заказчику в 2011 году. Они были построены в ударном варианте. Вторая пара фрегатов построена в протволодочном варианте.

Современные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности.

Кроме того, корабли этого проекта могут участвовать в поиске и оказании помощи пострадавшим при морских катастрофах, в охране судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов, сказали в пресс-службе.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Россия
Продукция
Гепард 3.9
Компании
ЗДЗ Горького

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы