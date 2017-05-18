Российская компания до конца года завершит поставку фрегатов "Гепард-3.9" по вьетнамскому контракту
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Фрегат проекта 11661Э «Гепард-3.9» для ВМС Вьетнама
Москва. 18 мая. ИНТЕРФАКС-АВН - Вторая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" будет поставлена ВМС Вьетнама во второй половине 2017 года, сообщил "Интерфаксу" гендиректор ОАО "Зеленодольский завод им. Горького" Ренат Мистахов.
"Мы планируем сдать в этом году, согласно контракту - во второй половине года",- заявил Р.Мистахов, отвечая на соответствующий вопрос.
Он отметил, что "планов по следующей партии пока нет".
По словам Р.Мистахова, завод открыт к предложениям со стороны иностранных заказчиков и готовится показывать свою продукцию на различных зарубежных выставках.
"В 2019 году мы будем выставляться в Абу-Даби с патрульным кораблем проекта 22160, интерес к нему есть, но пока ничего конкретного",- сказал гендиректор завода.
Ранее Р.Мистахов сообщил "Интерфаксу", что работы по второй паре фрегатов типа "Гепард-3.9" ведутся согласно графику.
"Сегодня работы идут по плану. На первом фрегате полностью отработаны элементы государственных испытаний. Сейчас этот корабль находится на окончательной покраске. Идет обучение экипажа", - сказал Р.Мистахов.
По его словам, "второй фрегат находится на государственных испытаниях в Новороссийске".
"Все идет планово. На всех видах ракетных стрельб присутствуют представители заказчика достаточно высокого уровня, вплоть до заместителей главкома ВМС Вьетнама. Они контролируют ход проведения испытаний, а также дают оценку испытаний", - сказал гендиректор компании-производителя.
Первая пара фрегатов типа "Гепард-3.9" была заложена на Зеленодольском заводе в 2007 году и передана заказчику в 2011 году. Они были построены в ударном варианте. Вторая пара фрегатов построена в протволодочном варианте.
Современные корабли проекта 22160 предназначены для охраны территориальных вод, патрулирования экономической зоны в открытых и закрытых морях, пресечения контрабандной и пиратской деятельности.
Кроме того, корабли этого проекта могут участвовать в поиске и оказании помощи пострадавшим при морских катастрофах, в охране судов на переходе морем, а также военно-морских баз и водных районов, сказали в пресс-службе.
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18.05.2017
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