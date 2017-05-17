Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Больше «Тритонов» американскому флоту

19.05.2017 Warspot 74 0
0
Понравилась новость?
 0
RQ-4 Global Hawk и U-2
БПЛА RQ-4 Global Hawk готовится к взлету в то время как разведчик U-2 заходит на посадку 17-го сентября 2013-го года на авиабазе Бил, штат Калифорния.
Источник: strategypage.com

Военно-морские силы США продолжают замену пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотниками. Сегодня, 17 мая, портал navaltoday.com сообщил о том, что американское военное командование и компания Northrop Grumman Systems подписали контракт на поставку второй партии беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton.

Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полет в октябре 2014 года, а двумя годами позже ВМС США заказали первую партию этих машин. Сегодня стало известно, что американское военное командование оплатило производство еще трех машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.

В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолеты-разведчики. По запросу военных разработчики собрали беспилотник, получивший название MQ-4C Triton. Разведывательная машина понравилась американским военным, и сейчас компания Northrop Grumman ведет ее мелкосерийную сборку. В долгосрочные планы ВМС США входит закупка как минимум 68 единиц MQ-4C Triton, которые позволят отказаться от самолетов-разведчиков.


Испытания беспилотников MQ-4C Triton



MQ-4C Triton – высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Warspot
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Global Hawk
Компании
Northrop Grumman
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы