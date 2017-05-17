Больше «Тритонов» американскому флоту



БПЛА RQ-4 Global Hawk готовится к взлету в то время как разведчик U-2 заходит на посадку 17-го сентября 2013-го года на авиабазе Бил, штат Калифорния.

Источник: strategypage.com БПЛА RQ-4 Global Hawk готовится к взлету в то время как разведчик U-2 заходит на посадку 17-го сентября 2013-го года на авиабазе Бил, штат Калифорния.Источник: strategypage.com

Военно-морские силы США продолжают замену пилотируемых самолетов-разведчиков беспилотниками. Сегодня, 17 мая, портал navaltoday.com сообщил о том, что американское военное командование и компания Northrop Grumman Systems подписали контракт на поставку второй партии беспилотных летательных аппаратов MQ-4C Triton.

Беспилотник MQ-4C Triton совершил свой первый полет в октябре 2014 года, а двумя годами позже ВМС США заказали первую партию этих машин. Сегодня стало известно, что американское военное командование оплатило производство еще трех машин, а также наземного оборудования для них. Стоимость сделки оценивается в $303,9 млн.

В 2008 году Минобороны США и Northrop Grumman подписали долгосрочный контракт стоимостью $1,164 млрд на разработку и постройку специальных беспилотников, которые могли бы заменить пилотируемые самолеты-разведчики. По запросу военных разработчики собрали беспилотник, получивший название MQ-4C Triton. Разведывательная машина понравилась американским военным, и сейчас компания Northrop Grumman ведет ее мелкосерийную сборку. В долгосрочные планы ВМС США входит закупка как минимум 68 единиц MQ-4C Triton, которые позволят отказаться от самолетов-разведчиков.

Испытания беспилотников MQ-4C Triton

MQ-4C Triton – высотный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета, предназначенный для сбора информации, наблюдения и разведки в прибрежной зоне. Triton построен на базе дрона RQ-4 Global Hawk, также разработанного компанией Northrop Grumman, может подниматься на высоту свыше 17 км, летать со скоростью 575 км/ч и находиться в воздухе до 24 часов. Разведывательная аппаратура нового дрона включает в себя многофункциональную РЛС, видеокамеру, электрооптические/инфракрасные датчики, средства радиоразведки, автоматическую систему идентификации (AIS) и аппаратуру ретрансляции. Это оборудование позволяет аппарату обнаруживать и автоматически классифицировать различные типы надводных объектов.