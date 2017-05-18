Россия уничтожила 98 процентов химического оружия
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Комплекс инженерных систем на Объекте по уничтожению химического оружия, г. Щучье
Источник: www.astra-st.ru
Россия уничтожила уже более 98 процентов запасов советского химического оружия, полная ликвидация закончится уже в этом году. Об этом, как передает "Интерфакс", сообщил начальник Федерального управления по безопасному хранению и уничтожению химического оружия (ФУБХУХО) генерал-полковник Валерий Капашин.
"У нас остался единственный действующий объект, на котором еще продолжается уничтожение запасов боевых отравляющих веществ — это объект "Кизнер". Остальные шесть российских объектов со своими задачами справились полностью. В конце текущего года мы планируем завершить уничтожение химического оружия и здесь. Тем самым будет поставлена точка в уничтожении всех запасов химического оружия в Российской Федерации", — рассказал Капашин.
Ранее в марте председатель госкомиссии по химразоружению, полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич заявил, что Россия потратила на программу уничтожения своего химоружия в общей сложности более 330 миллиардов рублей.
К осени 2016 года от всего накопленного в СССР запаса боевой химии осталось около пяти процентов. В данный момент из семи исходных объектов хранение и уничтожение осуществляются только на объекте "Кизнер", завершение работ ожидается к октябрю 2017 года.
Россия начала уничтожение арсеналов советского химического оружия в январе 1998 года. К этому моменту его запасы составляли около 40 тысяч тонн. Боеприпасы, снаряженные отравляющими веществами (V-газом, зарином, зоманом, фосгеном, а также ипритом, люизитом и их смесями), и емкости с ними были свезены в семь арсеналов: "Горный" (Саратовская область), "Камбарка" и "Кизнер" (Удмуртская Республика), "Марадыковский" (Кировская область), "Почеп" (Брянская область), "Леонидовка" (Пензенская область), "Щучье" (Курганская область).
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18.05.2017
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