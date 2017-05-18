ЦАГИ создал стенд для имитации маневров самолетов в аэродинамической трубе



ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU. ЦАГИ, аэродинамическая труба Т101. Фото: Алексей Кондратов, AVIA.RU.

Специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) имени профессора Н. Е. Жуковского (г. Жуковский, Московская область) ввели в эксплуатацию испытательный стенд программируемых движений моделей летательных аппаратов, сообщает пресс-служба ЦАГИ.

«Установка предназначена для изучения характеристик воздушного судна во время совершения маневра — при изменении углов атаки, скольжения и др. Такие характеристики называются нестационарными и влияют на устойчивость и управляемость самолета», — говорится в сообщении, поступившем в RNS.

Стенд будет применяться для испытаний моделей самолетов в дозвуковой аэродинамической трубе ЦАГИ. Установка позволит воспроизводить линейные и угловые движения по всем степеням свободы, а также все сложные движения модели самолета.

Стенд позволит существенно сэкономить время эксперимента, так как не требует перемонтажа для воспроизведения различных видов движения модели. Многостепенная система позволяет моделировать маневры любого летательного аппарата.

При помощи новой установки специалисты ЦАГИ успешно выполнили исследования нестационарных аэродинамических характеристик модели пассажирского магистрального самолета при различных углах атаки и скольжения. Следующая серия испытаний запланирована на конец года.