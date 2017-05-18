Минобороны Аргентины оценивает покупку штурмовиков "Супер Этандар"



Самолет Super Etandard и ракеты Exocet на авиашоу в Ле Бурже в 1975 году

Источник: © AP Photo Самолет Super Etandard и ракеты Exocet на авиашоу в Ле Бурже в 1975 годуИсточник: © AP Photo

ЦАМТО, 18 мая. Министерство обороны Аргентины ведет переговоры о покупке во Франции шести палубных штурмовиков "Супер Этандар" для ВМС страны.

По информации источника "Инфодифенса", стоимость французских самолетов оценивается в 10 млн. долл.

По мнению аргентинской стороны, данное предложение является приемлемым, однако обсуждение вопросов стоимости обслуживания техники и нового оборудования для истребителей продолжается.

"Супер Этандар" могут применяться для выполнения различных задач, включая поражение наземных и надводных целей, обеспечение ПВО, и размещаться как на палубе авианосца, так и на обычных аэродромах. Хотя самолеты могут эксплуатироваться и в составе ВВС, Министерство обороны Аргентины оценивает возможность их применения в ВМС.

В 1981 году Аргентина приобрела во Франции 14 самолетов "Супер Этандар", три из которых были потеряны в процессе эксплуатации. Оставшиеся 11 машин не могут эксплуатироваться из-за отсутствия запчастей. Аргентинское предприятие FAdeA с 2014 года пытается договориться с французскими властями о приобретении запасных частей и нового оборудования для модернизации штурмовиков и обеспечения их пригодности к полетам, однако тяжелый экономический кризис в стране пока не позволил реализовать этот проект.