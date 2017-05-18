Индия впервые выступит на конкурсе "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине на своих танках Т-90
|
|
Танк Т-90С на параде в Дели
Источник: B Mathur / Reuters
ЦАМТО, 18 мая. Индийские танкисты впервые привезут свои танки Т-90 на конкурс "Танковый биатлон", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино с 29 июля по 12 августа.
Об этом заявил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных Сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.
"В танковом биатлоне на своей технике, на танках Т-90 впервые будет участвовать Индия. Белоруссия выступит на четырех своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию. Также традиционно Китай во всех конкурсах принимает участие на своей технике", – сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.
Заместитель начальника ГУБП также отметил, что остальные участники танкового состязания получат российские танки Т-72. При этом участники конкурсов в других странах имеют право использовать либо свою технику, либо технику принимающей страны.
"Российские военнослужащие будут участвовать в конкурсах на своей технике", – добавил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
|
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.05.2017 С небес на землю: Минобороны ускоряет перевооружение Сухопутных войск
19.05.2017 Россия представит в Перу более 340 образцов продукции военного назначения
19.05.2017 Десант и пехоту сделают финансово устойчивыми
15.05.2017 Более 700 курсантов ЗВО выполнили стрельбы на Т-72Б3 и Т-90А
03.05.2017 Танк в помощь — часть II
02.05.2017 В подразделения МТО Западного военного округа поставлены модернизированные мастерские технического обслуживания
27.04.2017 Танковые неудачи Индии
19.04.2017 Умное оружие