Индия впервые выступит на конкурсе "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине на своих танках Т-90



Танк Т-90С на параде в Дели

Источник: B Mathur / Reuters Танк Т-90С на параде в ДелиИсточник: B Mathur / Reuters

ЦАМТО, 18 мая. Индийские танкисты впервые привезут свои танки Т-90 на конкурс "Танковый биатлон", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино с 29 июля по 12 августа.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных Сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"В танковом биатлоне на своей технике, на танках Т-90 впервые будет участвовать Индия. Белоруссия выступит на четырех своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию. Также традиционно Китай во всех конкурсах принимает участие на своей технике", – сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

Заместитель начальника ГУБП также отметил, что остальные участники танкового состязания получат российские танки Т-72. При этом участники конкурсов в других странах имеют право использовать либо свою технику, либо технику принимающей страны.

"Российские военнослужащие будут участвовать в конкурсах на своей технике", – добавил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.