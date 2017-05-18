Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Индия впервые выступит на конкурсе "Танковый биатлон" в подмосковном Алабине на своих танках Т-90

19.05.2017 ЦАМТО 68 0
0
Понравилась новость?
 0
Танк Т-90С
Танк Т-90С на параде в Дели
Источник: B Mathur / Reuters

ЦАМТО, 18 мая. Индийские танкисты впервые привезут свои танки Т-90 на конкурс "Танковый биатлон", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр на подмосковном полигоне Алабино с 29 июля по 12 августа.

Об этом заявил заместитель начальника Главного управления боевой подготовки (ГУБП) Вооруженных Сил РФ генерал-майор Дмитрий Горбатенко, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

"В танковом биатлоне на своей технике, на танках Т-90 впервые будет участвовать Индия. Белоруссия выступит на четырех своих танках Т-72, прошедших глубокую модернизацию. Также традиционно Китай во всех конкурсах принимает участие на своей технике", – сообщил генерал-майор Дмитрий Горбатенко в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

Заместитель начальника ГУБП также отметил, что остальные участники танкового состязания получат российские танки Т-72. При этом участники конкурсов в других странах имеют право использовать либо свою технику, либо технику принимающей страны.

"Российские военнослужащие будут участвовать в конкурсах на своей технике", – добавил генерал-майор Дмитрий Горбатенко.
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Индия
Китай
Россия
Продукция
Т-72
Т-90 "Владимир"
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.05 01:02
  • 3
Между военными и промышленностью пролегла лопасть
  • 19.05 00:24
  • 10
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 19.05 00:15
  • 11
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 23:09
  • 4
F-35 способен побить любого противника - американский пилот
  • 18.05 22:49
  • 15
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 18.05 22:41
  • 1
Путин: госпрограмма вооружений на 2018-2025 гг. позволит повысить боевой потенциал ВС РФ
  • 18.05 22:32
  • 123
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 21:49
  • 10
ФПИ определил фирмы, которые будут разрабатывать беспилотники будущего с вертикальным или сверхкоротким взлетом
  • 18.05 21:34
  • 9
Х-55 нашли новое применение
  • 18.05 21:30
  • 6
Долгожданный запуск ракеты-носителя "Протон-М" в очередной раз откладывается
  • 18.05 21:24
  • 117
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 21:17
  • 11
Испытания американского аналога двигателя РД-180 завершились неудачей
  • 18.05 19:58
  • 6
Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх
  • 18.05 18:50
  • 1
Что русскому биатлон, то немцу смерть
  • 18.05 17:42
  • 8
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
другие обсуждаемые темы