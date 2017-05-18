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Мини-авиабомба Fury прошла испытания

19.05.2017 Warspot 93 0
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Fury
Авиабомба Fury
Источник: defensenews.com

Компания Textron испытала мини-авиабомбу против движущейся цели

Портал defensenews.com сообщил о том, что компания Textron провела очередной этап испытаний новых боеприпасов, которые разрабатываются для вооружения ударных беспилотников.

Очередной этап испытаний проходил на полигоне Юма (штат Аризона). Бомба была сброшена по движущейся цели и успешно поразила ее. В компании Textron не разглашают деталей испытаний, но указывают, что теперь авиабомбы Fury могут использоваться против автотранспорта противника.

Fury – шестикилограммовая корректируемая авиабомба с системой GPS и лазерным наведением. Фугасный заряд боеприпаса содержит 1,8 кг взрывчатых веществ. Бомба имеет настраиваемый взрыватель и может поражать легкобронированные цели и пехоту противника с отклонением не более 1 м от точки прицеливания.

Компания Textron указывает, что Fury создается как универсальная легкая бомба с возможностью применения на различных типах беспилотников, а также на самолетах и вертолетах. Так, на универсальном креплении для ракеты Hellfire могут поместиться три бомбы Fury, при этом новые авиабомбы не заменят ракеты класса "воздух-земля", а будут применяться совестно с ними.
18.05.2017
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  • В новости упоминаются
Продукция
AGM-114
Компании
Textron
Проекты
GPS
БПЛА

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