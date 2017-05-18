Спецназ США психически нездоров



Подготовленный по специальной программе оператор передового авианаведения вооруженных сил Афганистана. Провинция Кабул, 27.12.2016

Источник: Kay M. Nissen / ВВС США Подготовленный по специальной программе оператор передового авианаведения вооруженных сил Афганистана. Провинция Кабул, 27.12.2016Источник: Kay M. Nissen / ВВС США

Американский спецназ сегодня не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций, осуществляемых во многих странах мира, бойцы психологически измотаны, среди них большой процент самоубийств.

Начальник Главного управления войск специального назначения Пентагона, генерал Раймонд Томас в ходе выступления в комитете Сената по вооруженным силам в начале мая заявил, что бойцы спецназа психологически измотаны, что выражается в большом проценте самоубийств среди солдат.

По словам Томаса, сегодня бойцы спецподразделений не в состоянии поддерживать текущую интенсивность операций после 15 с половиной лет беспрерывных войн, передает РИА "Новости".

Генерал сообщил, что 8 тыс. бойцов спецназа США сегодня несут службу в более чем 80 странах мира и находятся на острие боевых действий. С апреля погибло уже четверо солдат спецподразделений: один в Сомали, трое - в Афганистане. За год погибло 20 военнослужащих элитных подразделений.

Он отметил, что командование удвоило и даже утроило свои усилия по предотвращению психологических проблем и по предоставлению психологической помощи в последние годы. При этом Томас отказался называть в конгрессе и данные по числу самоубийств среди бойцов спецподразделений: "Я не хочу вдаваться в ужасную статистику, но мы страдаем".

По данным СМИ, пик самоубийств среди американских спецназовцев пришелся на 2012 год - тогда свели счеты с жизнью 24 человека. В 2014 году - в последний год, когда в Пентагоне дали данные по этому вопросу, - покончили с собой 18 военнослужащих.

Самоубийства остаются проблемой среди ветеранов вооруженных сил США, в основном из-за депрессии и посттравматического синдрома, с которыми приходится бороться многим побывавшим на войне. В среде ветеранов происходят ежедневно до 20 самоубийств. Но среди военных на действительной службе уровень самоубийств такой же, как среди всего населения - 24 на 100 тыс. жителей в год.