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СМИ рассказали о желании Дональда Трампа создать на Ближнем Востоке аналог НАТО

19.05.2017 Коммерсантъ 94 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: AP Photo/ Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время поездки в Саудовскую Аравию планирует выступить с предложением создать в регионе похожую на Североатлантический альянс организацию, сообщает Reuters со ссылкой на источник. По его словам, аналог НАТО может объединить США, Саудовскую Аравию, Бахрейн, Кувейт, Катар, Оман и Арабские Эмираты.

Информацию о желании президента США создать новый альянс подтверждают источники The Washington Post. "У нас у всех один и тот же враг, и все мы хотим одного и того же",— пояснил изданию представитель Белого дома. По данным WP, идея о создании "арабского НАТО" появилась еще в 2015 году и всегда поддерживалась Саудовской Аравией, но ранее никогда не получала открытую поддержку США.

Источники WP уточняют, что создание альянса основывается на стратегии Дональда Трампа "Америка прежде всего", подразумевающей усиление лидерства США в регионе. При этом все затраты по обеспечению региональной безопасности планируется переложить на союзников Вашингтона. Помимо этого создание альянса должно привести к созданию новых рабочих мест на территории США за счет получения военных заказов с Ближнего Востока.

На прошлой неделе Reuters сообщил о планах США поставить Саудовской Аравии оружия на $100 млрд. По данным Bloomberg, Саудовская Аравия, в свою очередь, планирует инвестировать $40 млрд в инфраструктуру США.

Ранее Белый дом анонсировал первое зарубежное турне Дональда Трампа в качестве президента США. Он посетит Саудовскую Аравию, Израиль, Палестину и Италию. После чего господин Трамп направится в Брюссель на саммит НАТО, потом — на Сицилию на встречу лидеров "Большой семерки".
18.05.2017
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Страны
Бахрейн
Израиль
Италия
Катар
Кувейт
Оман
Саудовская Аравия
США
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
NATO

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