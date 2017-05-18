"Супер Тукано" может быть выбран ВВС США



Штурмовик A-29 Супер Tucano в США

Источник: фото SNC Штурмовик A-29 Супер Tucano в СШАИсточник: фото SNC

Легкий ударный самолет A-29 производства компаний Sierra Nevada Corporation (США) и Embraer (Бразилия) участвует в оценке возможностей в интересах ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (16 мая).

Программа оценки (AO-X, или Capability Assessment of Non-Developmental Light Attack Platforms - оценка возможностей существующих легких самолетов) будет проходить в Нью-Мексико в июле с целью выбора нового, недорогого легкого штурмовика для огневой поддержки наземных войск и экономически рентабельной машины для подготовки пилотов.

Штурмовик A-29 Супер Tucano производится на заводе во Флориде и был сертифицирован ВВС США для использования в Афганистане и других странах.