"Супер Тукано" может быть выбран ВВС США
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Штурмовик A-29 Супер Tucano в США
Источник: фото SNC
Легкий ударный самолет A-29 производства компаний Sierra Nevada Corporation (США) и Embraer (Бразилия) участвует в оценке возможностей в интересах ВВС США, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на upi.com (16 мая).
Программа оценки (AO-X, или Capability Assessment of Non-Developmental Light Attack Platforms - оценка возможностей существующих легких самолетов) будет проходить в Нью-Мексико в июле с целью выбора нового, недорогого легкого штурмовика для огневой поддержки наземных войск и экономически рентабельной машины для подготовки пилотов.
Штурмовик A-29 Супер Tucano производится на заводе во Флориде и был сертифицирован ВВС США для использования в Афганистане и других странах.
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18.05.2017
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