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На чем будет передвигаться "Гром-2"

19.05.2017 Военный паритет 111 0
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СПУ ОТРК "Гром-2"
СПУ ОТРК "Гром-2"
Источник: defence-blog.com

Опубликовано фото "секретной мобильной пусковой установки", замеченной на дорогах Украины, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (17 мая).

По некоторым данным, это новая версия самоходной ПУ оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" на шасси с колесной формулой 10х10 (или 8х8+2). ОТРК разрабатывается ОКБ "Южное" и Павлодарским химическим заводом.

Саудовская Аравия обсуждает покупки этого украинского оружия, сообщает пресс-служба Павлодарского химического завода. ВПК Украины получили от Саудовской Аравии финансовые средства в размере около 40 млн долл США на реализацию данной ракетной программы.

Первый пуск ОТР намечен на вторую половину 2017 года, максимальная дальность экспортного варианта 350 км, для армии Украины - 500 км. Минимальная дальность 50 км.


ОТРК "Гром-2"
Источник: defence-blog.com
18.05.2017
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Саудовская Аравия
США
Украина
Компании
КБ "Южное"

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