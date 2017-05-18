На чем будет передвигаться "Гром-2"
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СПУ ОТРК "Гром-2"
Источник: defence-blog.com
Опубликовано фото "секретной мобильной пусковой установки", замеченной на дорогах Украины, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defence-blog.com (17 мая).
По некоторым данным, это новая версия самоходной ПУ оперативно-тактического ракетного комплекса "Гром-2" на шасси с колесной формулой 10х10 (или 8х8+2). ОТРК разрабатывается ОКБ "Южное" и Павлодарским химическим заводом.
Саудовская Аравия обсуждает покупки этого украинского оружия, сообщает пресс-служба Павлодарского химического завода. ВПК Украины получили от Саудовской Аравии финансовые средства в размере около 40 млн долл США на реализацию данной ракетной программы.
Первый пуск ОТР намечен на вторую половину 2017 года, максимальная дальность экспортного варианта 350 км, для армии Украины - 500 км. Минимальная дальность 50 км.
|ОТРК "Гром-2"
|Источник: defence-blog.com
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18.05.2017
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