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Морпехи США пожаловались на арктическое снаряжение

19.05.2017 Lenta.ru 65 0
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Военнослужащие ВС США
Военнослужащие ВС США
Источник: AFP 2016/ Seyllou

Результаты учений Joint Viking 2017 показали, что арктическое снаряжение военнослужащих Корпуса морской пехоты США не соответствует условиям низких температур. Об этом пишет Defense News.

Тренировки, которые Корпус проводил в марте 2017 года в Норвегии (там было около 200 морпехов), выявили недостатки снаряжения при температурах около минус 45 градус Цельсия и ниже. Обмундирование не выполняло своих функций: пот замерзал во внешних дополнительных слоях.

"Они все выглядели просто как мишленовские человечки (имеется в виду логотип шинной компании Michelin — прим. "Ленты.ру"). Думали, что так согреются, но все позамерзали к чертям", — экспрессивно прокомментировал изданию произошедшее Йонас Ридхольм, представитель шведской компании Taiga, поставляющей арктическую экипировку.

Вместе с тем другие источники указывают, что военнослужащие Корпуса столкнулись и с другими проблемами, связанными со снаряжением и обмундированием. Так, на морозе заедают застежки-молнии, устаревшие лыжные крепления рвут ботинки (инструкторы предлагают скопировать крепление с британских образцов), а жесткие каркасы рюкзаков ломаются.
18.05.2017
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Страны
Великобритания
Норвегия
США
Швеция
Проекты
Арктика

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