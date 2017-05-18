Морпехи США пожаловались на арктическое снаряжение
|
|
Военнослужащие ВС США
Источник: AFP 2016/ Seyllou
Результаты учений Joint Viking 2017 показали, что арктическое снаряжение военнослужащих Корпуса морской пехоты США не соответствует условиям низких температур. Об этом пишет Defense News.
Тренировки, которые Корпус проводил в марте 2017 года в Норвегии (там было около 200 морпехов), выявили недостатки снаряжения при температурах около минус 45 градус Цельсия и ниже. Обмундирование не выполняло своих функций: пот замерзал во внешних дополнительных слоях.
"Они все выглядели просто как мишленовские человечки (имеется в виду логотип шинной компании Michelin — прим. "Ленты.ру"). Думали, что так согреются, но все позамерзали к чертям", — экспрессивно прокомментировал изданию произошедшее Йонас Ридхольм, представитель шведской компании Taiga, поставляющей арктическую экипировку.
Вместе с тем другие источники указывают, что военнослужащие Корпуса столкнулись и с другими проблемами, связанными со снаряжением и обмундированием. Так, на морозе заедают застежки-молнии, устаревшие лыжные крепления рвут ботинки (инструкторы предлагают скопировать крепление с британских образцов), а жесткие каркасы рюкзаков ломаются.
|
18.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
- В новости упоминаются
- Похожие новости
19.05.2017 Изменения в российских Вооруженных силах (El Pais, Испания)
19.05.2017 Школа для ластоногих: как из тюленей готовят спецназовцев и исследователей
19.05.2017 НАТО может восстановить арктическое командование для оценки угроз со стороны России
19.05.2017 Десант и пехоту сделают финансово устойчивыми
19.05.2017 Балтийский флот отмечает 314-й день рождения
18.05.2017 Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Академик Александров"
18.05.2017 На Балтфлоте заявили о подготовке инфраструктуры для новых ракетных комплексов
18.05.2017 Метеорологи ВВО использовали на учениях данные из космоса о ледовой обстановке в Арктике