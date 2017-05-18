Спецназовцы ЦВО представят РФ на международном соревновании в Казахстане

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Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский СпецназИсточник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Спецназовцы ЦВО представят Россию на международном соревновании в Казахстане, сообщил РИА Новости официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.

"Спецназовцы Центрального военного округа представят Россию на международном соревновании разведывательных групп специального назначения "Золотой филин", которое пройдет в Казахстане в конце мая", - сказал он.

Как отметили в пресс-службе ЦВО, команда из 16 спецназовцев на этой неделе провела последние тренировки на полигоне в Самарской области и убыла к месту проведения соревнования. Военнослужащим предстоит выполнить ряд нормативов по тактико-специальной, огневой, разведывательной подготовке, показать уровень индивидуального мастерства, а также продемонстрировать отработку командных действий в тылу условного противника.

Делегации военнослужащих армий ближнего и дальнего зарубежья обменяются информацией по новым методикам действий спецназа, тактико-техническим характеристикам современных средств вооружения и снаряжения.