Спецназовцы ЦВО представят РФ на международном соревновании в Казахстане
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Спецназ
Источник: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
САМАРА, 18 мая - РИА Новости. Спецназовцы ЦВО представят Россию на международном соревновании в Казахстане, сообщил РИА Новости официальный представитель ЦВО полковник Ярослав Рощупкин.
"Спецназовцы Центрального военного округа представят Россию на международном соревновании разведывательных групп специального назначения "Золотой филин", которое пройдет в Казахстане в конце мая", - сказал он.
Как отметили в пресс-службе ЦВО, команда из 16 спецназовцев на этой неделе провела последние тренировки на полигоне в Самарской области и убыла к месту проведения соревнования. Военнослужащим предстоит выполнить ряд нормативов по тактико-специальной, огневой, разведывательной подготовке, показать уровень индивидуального мастерства, а также продемонстрировать отработку командных действий в тылу условного противника.
Делегации военнослужащих армий ближнего и дальнего зарубежья обменяются информацией по новым методикам действий спецназа, тактико-техническим характеристикам современных средств вооружения и снаряжения.
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18.05.2017
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