Россия может оказать помощь Перу в производстве военной техники
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Источник: © РИА Новости . Иван Сураев
ЛИМА, 18 мая - РИА Новости. Россия и Перу в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 обсудят возможности технологического содействия предприятиям перуанского оборонно-промышленного комплекса в производстве военной продукции, заявил РИА Новости заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данной выставке, Анатолий Пунчук.
Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу Лиме с 18 по 21 мая.
"С перуанской стороной обсуждается возможность оказания технологического содействия в производстве и ремонте продукции военного назначения, однако в практическую плоскость данные проекты пока не перешли. Рассчитываем в ходе выставки предметно обсудить данное направление сотрудничества", - сказал Пунчук.
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18.05.2017
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