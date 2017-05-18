ФСВТС: смена власти в Аргентине не повлияет на развитие ВТС с Россией
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Макет патрульной лодки Мираж 1439 на стенде АО Рособоронэкспорт
Источник: © РИА Новости / Ирина Калашникова
ЛИМА (Перу), 18 мая - РИА Новости. Аргентина подтвердила, что прошедшая в стране смена руководства не повлияет на развитие военно-технического сотрудничества с Россией, заявил РИА Новости в четверг в ходе выставки вооружений SITDEF-2017 заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС РФ), возглавляющий российскую делегацию на данном салоне, Анатолий Пунчук.
Выставка SITDEF-2017 проходит в столице Перу - городе Лима в период с 18 по 21 мая.
"Отдельно хочу отметить, что наши аргентинские партнеры в ходе переговоров заявили о том, что, несмотря на смену политического режима в Аргентинской Республике, высшее политическое руководство страны видит Российскую Федерацию партнером в такой чувствительной сфере, как военно-техническое сотрудничество", - отметил Пунчук, рассказывая об итогах российско-аргентинской межправкомиссии по ВТС, прошедшей в апреле 2017 года в Буэнос-Айресе.
Рассуждая о перспективах поставок истребителей МиГ-29 в интересах ВВС Аргентины, собеседник агентства подчеркнул, что говорить о подписании соответствующего контракта пока преждевременно.
Другой темой, обсуждавшейся на российско-аргентинской межправкомиссии, стало сотрудничество в области вертолетной и военно-морской техники.
"Условились активизировать нашу работу по налаживанию системы качественного послепродажного обслуживания ранее поставленной вертолетной техники. Надо сказать, что аргентинская сторона проявила открытость и конструктивизм в ходе двусторонних консультаций", - заявил Пунчук.
Нынешний президент Аргентины Маурисио Макри возглавил страну в конце 2015 года. Его победа поставила точку в 12-летней эпохе "киршнеризма" - периода правления правительств, сформированных президентами Нестором Киршнером, а затем Кристиной Киршнер. Макри выступает с прозападных позиций и неоднократно обвинял Киршнер в изоляции Буэнос-Айреса от США и ЕС, а также призывал вернуть Аргентину в западный мир.
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18.05.2017
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