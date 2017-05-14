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Источник: NASA МарсИсточник: NASA

Человек отправится на Марс, предположительно, в 2030-х. Этот исторический момент наступит после того, как учёные найдут способы защитить астронавтов от радиации, минимизировать пагубное влияние на здоровье длительного космического полёта и обеспечить исследователей всем необходимым для жизни на Красной планете. Об этом заявил представитель NASA Грег Уильямс на саммите Human to Mars в Вашингтоне. Он добавил, что до этого, в 2027 году, NASA планирует годичную миссию полётов вокруг Луны — несколько астронавтов в течение года будут находиться на орбите спутника Земли. Как в агентстве готовятся к экспедиции на Красную планету — в материале RT.

В четырёх шагах от Марса: как NASA планирует полёт человека на Красную планету

Этапы большого пути

Представитель NASA Грег Уильямс рассказал, какие задачи нужно решить для отправки человека на Марс. На прошедшем саммите Human to Mars в Вашингтоне он заявил, что перед тем, как люди отправятся в столь далёкое путешествие, NASA планирует годичную миссию полётов вокруг Луны: несколько астронавтов в течение года будут находиться на орбите спутника Земли. Миссия стартует в 2027 году, сообщил Уильямс.

NASA предполагает использовать орбиту Луны как пусковую площадку для миссии, которая отправится на Марс, однако у годичных окололунных полётов есть и другая важная цель: испытание космического корабля Deep Space Transport.

«Если мы сможем воплотить в жизнь годичную пилотируемую миссию на Deep Space Transport в окололунном пространстве, мы считаем, что узнаем достаточно, чтобы отправить этот корабль с экипажем в тысячедневную экспедицию к Марсу, а затем вернуть его», — заключил Уильямс.

Подготовка полёта на Марс пройдёт в четыре этапа. Первый — проведение исследований и тестирование технологий (работы идут уже сейчас). Вторая фаза — отправка на Луну пяти аппаратов, четыре из них с экипажем (может продлиться до 2026 года). На лунную орбиту отправят энергооборудование для станции, жилые блоки, аппаратуру для исследований, шлюзовую камеру для стыковки и манипулятор. Третий этап, который, вероятно, придётся на конец 2020-х годов, — годичный полёт вокруг Луны. И наконец, четвёртый — экспедиция человека на Марс, которая может состояться уже в середине 2030-х годов.

Разглядеть поближе

Консультант NASA Майк Фуллер на саммите Human to Mars рассказал, что могут включать в себя первые полёты к Красной планете. По его словам, стоит рассмотреть возможность высадки на спутнике Марса, Фобосе, чтобы предварительно с относительно недалёкого расстояния изучить Красную планету.

О других подробностях миссии говорить пока рано. Тем более что уже появились первые проблемы. По словам Уильямса, доставку приборов предполагали начать примерно в течение года с помощью сверхтяжёлой ракеты-носителя SLS. Однако NASA объявило о корректировке планов испытаний новой ракеты. Её первый тестовый запуск состоится только в 2019 году.

Из первых рук

На Марсе с 1970-х годов работают планетоходы. Например, Opportunity путешествует по поверхности Красной планеты уже 13 лет, делая снимки, исследуя грунт и рельеф, однако за всё время работы он прошёл едва ли несколько десятков километров.

Специалисты считают, что высадка на Марс человека откроет массу новых возможностей. Живой исследователь сможет принимать актуальные решения, точнее анализировать то, что видит вокруг, да и просто прикоснуться к таинственному миру.

Однако на пути человека к Марсу стоит ряд нерешённых проблем: защита от радиации, пагубное влияние долгого космического полёта на здоровье астронавтов, жизнеобеспечение человека на Красной планете.

Ровер Mars 2020 должен отправиться на Красную планету уже через три с половиной года, а вопрос о месте его посадки ещё не решён....

Работы идут по всем этим направлениям, но результаты пока оставляют желать лучшего. И если, скажем, с негативным влиянием невесомости на человеческий организм справляться научились — полутора часов физических упражнений один раз в день космонавтам хватает для нормального самочувствия по возвращении на Землю, — то методы и средства борьбы с разрушительным влиянием длительных космических полётов на кровообращение, пока не найдены.

Приземлённые нужды

По-прежнему актуальной остаётся и проблема питания, то есть необходимых запасов пищи и воды. Собранные за много лет материалы, проанализированные специалистами, свидетельствуют о том, что, если судить по оставшимся иссохшим руслам, когда-то давно на Марсе были реки. Запасы воды, вероятно, могут находиться в недрах планеты. Близость к таким локациям — один из параметров, которые учитывают учёные, выбирая место возможной посадки как роботизированных, так и живых исследователей Красной планеты. Если запасы воды всё же есть, возможно, астронавты смогут обеспечить себя ею.

Марс Источник: globallookpress.com © World History Archive

Кроме того, пока не решён вопрос с запасом пищи. Исследователи проводят опыты, изучая возможности культивировать съедобные растения в космосе. На МКС экспериментируют с посадками салата, а учёные на Земле, имитируя марсианскую почву, смотрят, как росла бы в таких условиях картошка и другие культуры.

Пока исследования в самом разгаре. NASA предупреждает, что этапы миссии только намечены и не исключено, что даты её воплощения в жизнь не единожды сдвинутся, а задачи будут изменяться и уточняться.

Елена Смотрова