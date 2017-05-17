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В Китай на "Авиадартс" полетят почти 40 российских самолетов и вертолетов

18.05.2017 РИА Новости 114 0
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Ми-28
Пилот группы Беркуты Игорь Бутенко у вертолета Ми-28 на всероссийском этапе международного конкурса Авиадартс-2015 в Воронеже
Источник: © РИА Новости / Владимир Астапкович

КУБИНКА (Подмосковье), 17 мая - РИА Новости. Почти 40 российских самолетов и вертолетов полетят в Китай на конкурс "Авиадартс", который пройдет в рамках третьих Армейских международных игр с 30 июля по 9 августа, заявил начальник боевой подготовки оперативно-тактической авиации военно-воздушных сил генерал-майор Олег Маковецкий.

"Планируется участие 39 российских летательных аппаратов всех родов авиации. Перелет будет осуществлен с аэродрома Кневичи Приморского края на китайскую авиабазу Чанчунь. Летные дни - 5 и 6 августа", - сказал Маковецкий в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

В частности, в состязаниях примут участие истребители Су-30СМ, Су-35С, штурмовики Су-25БМ, Су-25СМ, бомбардировщики Су-24М, Су-34, разведчики Су-24МР, дальние бомбардировщики Ту-22М3, военно-транспортные самолёты Ил-76МД. Также прилетит армейская авиация: вертолеты Ми-8, Ка-52, Ми-28, Ми-35.

"Соревнования будут проходить по восьми номинациям: две - в армейской авиации, четыре - в оперативно-тактической, по одной - в дальней и военно-транспортной авиации. Российские группы высшего пилотажа не будут участвовать в конкурсе. Китайские группы участвуют в церемонии закрытия на аэродроме Чанчунь", - добавил Маковецкий.

Он также отметил, что в "Авиадартсе" в этом году примут участие летчики России и Китая на своей технике.

Как сообщалось ранее, игры будут состоять из 28 конкурсов по полевой, воздушной и морской выучке военнослужащих. В 2017 году в игры будут включены пять новых конкурсов: "Военное ралли" (марш армейских внедорожников протяженностью более 1 тысячи километров), соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов, "Воин содружества" (военно-профессиональное мастерство военнослужащих стран СНГ), "Страж порядка" (соревнование военных полицейских с использованием полосы препятствий "Гонки героев"), "Дорожный патруль" (соревнование военной автоинспекции).


Бомбардировщик Су-34
Источник: РИА Новости, Инфографика
17.05.2017
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принадлежат РИА Новости
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