Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего



Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 год

Источник: Алексей Федосеев/РИА «Новости» Советский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Ту-160, 1991 годИсточник: Алексей Федосеев/РИА «Новости»

МОСКВА, 16 мая - РИА Новости, Андрей Коц. Первый опытный образец модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М2 появится уже в 2019 году. Об этом в среду сообщил журналистам генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов. Работы по новому самолету в целом идут по плану, отметил он. Ранее президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь заявлял, что серийное производство этих машин планируется начать в 2021 году.

В перспективе Ту-160М2 дополнит уже имеющийся в составе ВКС флот Ту-160 и Ту-160М1. Новый самолет станет основой воздушного компонента российской "ядерной триады" - и останется ею как минимум до 2030 года. По мнению специалистов, очередная модификация всемирно известного "Белого лебедя" по своей эффективности превзойдет предыдущие варианты минимум в два раза. А опробованные на Ту-160М2 технологические решения будут использоваться при создании принципиально нового бомбардировщика - ПАК ДА (Перспективного авиационного комплекса дальней авиации).

Новая "начинка"

Оригинальный Ту-160 - уникальная машина, обладающая множеством титулов с приставкой "самый". Он считается самым крупным и мощным сверхзвуковым самолетом в истории авиации. Ту-160 обладает большей максимальной взлетной массой, чем любые его конкуренты - около 275 тонн. Наконец, среди всех существующих бомбардировщиков Ту-160 является самым быстрым. Он может развить скорость до 2200 километров в час, что сравнимо с характеристиками современных истребителей.

Однако свой первый полет Ту-160 совершил в далеком 1981 году. И если по своим летным характеристикам он все еще соответствует современным стандартам, то его бортовое оборудование нуждается в замене.

"Последний серийный Ту-160 был собран в 2008 году, - напомнил РИА Новости военный эксперт Алексей Леонков. - С того времени элементная база продвинулась далеко вперед. Появилась более совершенная авионика, стало больше цифровой аппаратуры, появились новые приборы, которые входят в прицельно-навигационный комплекс бомбардировщика. Разработаны и уже пошли в серию новые комплексы бортовой обороны. Противник тоже не сидел на месте и активно создавал средства поражения, которые стали гораздо "хитрее" тех, которым должны были противостоять оригинальные Ту-160. Наконец, изменится приборная панель у пилотов, появится новое нашлемное оборудование. В общем, если внешне "Белый лебедь" практически не изменится, то электронная "начинка" у него будет совсем другая".

Еще в декабре 2015 года руководство концерна "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") сообщило, что полный комплект бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для Ту-160М2 будет готов к 2020 году. Как подчеркнули в КРЭТ, эта аппаратура будет устанавливаться не только на новые самолеты, но и на машины, уже стоящие на вооружении, в рамках масштабной модернизации. Отдельно отмечается, что Ту-160М2 получит современные топливомерно-расходомерные системы и новые двигатели НК-32 серии 2, что позволит увеличить время и дальность полета.

"Все эти меры направлены на то, чтобы сделать из Ту-160М2 более точный и современный стратегический инструмент наших сил ядерного сдерживания, - резюмировал Алексей Леонков. - Он будет обладать большим потенциалом для модернизации. На первое время Ту-160М2 вооружат уже имеющимися в войсках ударными системами. Это крылатые ракеты класса "воздух-поверхность" Х-555, Х-101 и ее вариант с ядерной боеголовкой Х-102".

Х-555 является глубокой модернизацией ракеты Х-55, принятой в эксплуатацию еще в 1983 году. Новое оружие обладает более совершенным комплексом управления, который позволяет ракете вносить коррективы в свой маршрут буквально на лету. Х-555 оснащается кассетной или осколочно-фугасно-зажигательной боевой частью и способна поразить цель на дальностях свыше 2000 километров. Х-101 является еще более мощным оружием и может уничтожить объект противника на удалении до 5500 километров. Обе ракеты прошли "боевое крещение" в Сирии: бомбардировщики Ту-160 и Ту-95 наносили ими удары по наиболее важным и хорошо укрепленным базам террористов. Опыт, полученный нашими летчиками на этой войне, будет учтен при создании нового самолета.

Не конкуренты

Ряд экспертов, впрочем, полагают, что концентрация средств и усилий на Ту-160М2 серьезно "сдвинет вправо" проект ПАК ДА - бомбардировщика нового поколения. Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов сообщил РИА Новости, что вряд ли появления этой машины стоит ждать в рамках грядущей Госпрограммы вооружений на 2018-2025 годы. Он подчеркнул, что даже очень богатые страны не могут позволить себе разработку двух стратегических бомбардировщиков одновременно. В то же время Алексей Леонков подчеркнул, что Ту-160М2 не является конкурентом ПАК ДА, а будет играть роль "промежуточной стадии".

"У нас давно назрела проблема замены стратегических бомбардировщиков Ту-95, - пояснил эксперт. - Это хорошие машины, но срок их службы ограничен, и вечно продлять его не получится. Постепенно их будут выводить из эксплуатации. Роль Ту-160М2 - своевременно занять нишу этих самолетов. Если этого не сделать, боевые возможности нашей стратегической авиации серьезно просядут. Сейчас у нас на вооружении стоят 16 бомбардировщиков Ту-160 и Ту-160М1. По-хорошему, нужно еще не менее 30 новых Ту-160М2, чтобы заменить Ту-95. Это не быстрый процесс - программа будет рассчитана на пять-десять лет минимум. Когда ПАК ДА будет доведен до ума, как раз возникнет необходимость замены самых ранних Ту-160 на новые машины. Этот процесс, повторюсь, постепенный".

Тем не менее, прогресс в создании бомбардировщика будущего уже есть. В начале мая генеральный конструктор Объединенной авиастроительной корпорации Сергей Коротков сообщил, что уже готова подробная цифровая модель ПАК ДА. Кроме того, сообщалось, что компания "Туполев" завершила полноразмерный макет бомбардировщика. Это означает, что по меньшей мере внешний облик машины и ее габариты уже утверждены. О боевых возможностях ПАК ДА, его БРЭО и вооружении пока приходится только гадать.

Предполагается, что ПАК ДА будет выполнен по схеме "летающее крыло" на манер американских стратегических бомбардировщиков B-2 Spirit. В конструкции самолета планируют активно использовать композитные и радиопоглощающие материалы, что позволит снизить его заметность для радаров противника и уменьшит общий вес машины. Сообщалось, что ПАК ДА получит принципиально новый двигатель, но пока неясно, какой - до сих пор неизвестно, будет ли самолет сверхзвуковым.