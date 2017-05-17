Ижевский механический завод модернизируют на 4 млрд рублей



Алексей Криворучко

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС Алексей КриворучкоИсточник: Сергей Фадеичев/ТАСС

На предприятии будет освоен выпуск охотничьих карабинов, которые дополнят линейку «Калашникова»

Частные акционеры Концерна «Калашников» до конца 2018 года направят на модернизацию Ижевского механического завода (ИМЗ) 4 млрд рублей.

На заводе будет проведена комплексная модернизация деревообрабатывающего, литейного и оружейного производств. Также планируется освоение выпуска охотничьих карабинов, которые дополнят линейку Концерна, – «Лось», «Изюбр», «Барс», «Соболь».

Сегодня Ижевский механический завод – одно из крупнейших в России многопрофильных предприятий, выпускает до 90% российского стрелкового оружия, производит спецтехнику и гражданскую продукцию, в том числе электрокардиостимуляторы, упаковочное и геофизическое оборудование, микроэлектронику.

Уверен, что инвестиционная программа ИМЗ позволит нам выпустить на рынок высокотехнологичные продукты, в том числе в новых для предприятия сегментах АЛЕКСЕЙ КРИВОРУЧКО, ГЕНДИРЕКТОР КОНЦЕРНА «КАЛАШНИКОВ»

«Мы получили хорошие результаты в 2016 году: увеличили выручку на треть, объемы производства военной продукции выросли почти на 70%, гражданского направления – на 25%. Уверен, что инвестиционная программа ИМЗ позволит нам выпустить на рынок высокотехнологичные продукты, в том числе в новых для предприятия сегментах», – прокомментировал генеральный директор Концерна «Калашников» Алексей Криворучко.

Напомним, что по результатам прошлого года чистая прибыль завода увеличилась в восемь раз, до 277 млн рублей. Выработка на одного работающего составила 934 тыс. рублей, что выше данного показателя в 2015 году на 35%. Налоговые платежи в бюджет и во внебюджетные фонды в 2016 году увеличились на 38% по сравнению с предыдущим годом.