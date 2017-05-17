Т-50-9 с подвесными баками

Эффектная фотография восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509"), с подвешенными дополнительными топливными баками. Это первая известная фотография ПАК ФА с подвесными баками. Дата съемки неизвестна, но, возможно, снимок сделан во время самостоятельного перелета Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском с 10 по 12 мая 2017 года.

Напомним, что самолет Т-50-9 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 24 апреля 2017 года.