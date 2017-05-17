Т-50-9 с подвесными баками
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Эффектная фотография восьмого летного опытного образца российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолета Т-50-9 (бортовой номер "509"), с подвешенными дополнительными топливными баками. Это первая известная фотография ПАК ФА с подвесными баками. Дата съемки неизвестна, но, возможно, снимок сделан во время самостоятельного перелета Т-50-9 из Комсомольска-на-Амуре для прохождения дальнейших испытаний на аэродром Летно-исследовательского института им. М. М. Громова в подмосковном Жуковском с 10 по 12 мая 2017 года.
Напомним, что самолет Т-50-9 совершил первый полет в Комсомольске-на-Амуре 24 апреля 2017 года.
|Восьмой летный опытный образец российского истребителя пятого поколения ПАК ФА - самолет Т-50-9 (бортовой номер "509") с подвешенными дополнительными топливными баками. 2017 год
|Источник: Tehnik / unsorted.me
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17.05.2017
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