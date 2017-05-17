Спущено на воду океанографическое исследовательское судно "Академик Александров"



Спущенное на воду строящееся на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183. Северодвинск, 16.05.2017

Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com Спущенное на воду строящееся на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" океанографическое исследовательское судно "Академик Александров" проекта 20183. Северодвинск, 16.05.2017Источник: Олег Кулешов / kuleshovoleg.livejournal.com

16 мая 2017 года на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" в Северодвинске состоялся физический спуск на воду строящегося океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183 (строительный номер 01280). Судно было выведено из эллинга № 15 "Звёздочки" 11 мая.

Закладка для ВМФ России судна "Академик Александров" проекта 20183, разработанного ОАО "ЦМКБ "Алмаз" (Санкт-Петербург), первоначально обозначавшегося как морское судно обеспечения или спасательное буксирное судно, состоялась 20 декабря 2012 года в главном стапельном цехе АО "Центр Судоремонта "Звёздочка" в Северодвинске.

Государственный контракт на изготовление и поставку для нужд Министерства обороны России этого судна был заключен 1 августа 2012 года. При закладке сообщалось, что это многоцелевое судно усиленного ледового класса предназначено для поисково-спасательных работ, морской транспортировки большегрузных и крупногабаритных образцов и контейнеров морской техники, научно-исследовательского и испытательного оборудования, военной и специальной техники. Возможно использование судна в интересах исследования шельфа, перевозки участков трубопроводов и т.д. При этом контрактным сроком сдачи судна "Академик Александров" был конец 2016 года.

Фактически "Академик Александров" стал очередным судном для глубоководных работ, строящимся для Главного управления глубоководных исследований (ГУГИ) Министерства обороны России, и теперь классифицируется как океанографическое исследовательское судно. На церемонии вывода судна из эллинга "Звездочки" 11 мая 2017 года присутствовал начальник ГУГИ Герой России вице-адмирал Алексей Буриличев.

Теперь сообщается, что это "многоцелевое судно усиленного ледового класса, предназначенное для проведения исследовательских и научных работ на шельфе арктических морей, обеспечения работы морской арктической техники, спасательных операций в Арктике". Сроком сдачи судна сейчас называется четвертый квартал 2018 года.

"Академик Александров" - третье судно линейки проекта 20180, строящееся на "Звездочке". Головное спасательное буксирное судно под названием "Звездочка" (строительный номер 01218) по базовому проекту 20180 было заложено на предприятии 3 сентября 2004 года, спущено на воду 20 декабря 2007 года и передано в состав Северного флота ВМФ России 24 июля 2010 года (фактически судно используется в качестве опытового для испытани йновых видов подводного оружия). 20 декабря 2011 года на "Звездочке" был заложен морской транспорт вооружения "Академик Ковалёв" (строительный номер 01318) по переработанному проекту 20180ТВ (20181), спущенный на воду 30 июля 2014 года и переданный ВМФ России 18 декабря 2015 года, вошедший в состав Тихоокеанского флота.

23 июля 2015 года на "Звездочке" был заложен для ВМФ России второй морской транспорт вооружения модифицированного проекта 20180ТВ (20181) "Академик Макеев" (заводской номер 01283), ставшее также четвертой единицей серии проекта 20180. Предполагалось, что судно будет сдано в 2018 году для Северного флота, однако, видимо, это срок выдержан не будет.

Во время церемонии вывода из цеха "Академика Александрова" 11 мая 2017 года, было заявлено о планах строительства на "Звездочке" пятого судна серии проекта 20180, которое получит название "Академик Лавёров".

Вывод из эллинга строящегося на головном предприятии АО "Центр судоремонта "Звёздочка" океанографического исследовательского судна "Академик Александров" проекта 20183. Северодвинск, 11.05.2017 (с) Министерство обороны России