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Состоялся спуск на воду судна связи "Иван Хурс"

18.05.2017 bmpd.livejournal.com 91 0
Разделы: Флот
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Иван Хурс
Второй строящийся для ВМФ России средний разведывательный корабль (официально - судно связи) проекта 18280 "Иван Хурс" в спусковом плавучем доке ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь". Санкт-Петербург, 16.05.2017
Источник: ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь

16 мая 2017 года на ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь" в Санкт-Петербурге состоялся спуск на воду судна связи (среднего разведывательного корабля) "Иван Хурс" проекта 18280 (проектант - ПАО "ЦКБ "Айсберг"). В конце мая судно приступит к швартовным испытаниям. Напомним, что из эллинга корабль был выведен еще 3 мая.

Во время швартовных испытаний судостроители подключат главный распределительный щит корабля к постоянному источнику питания, проведут пуско-наладку всех корабельных систем -систем пожаротушения, вентиляции, подачи топлива, водоочистки и других, начнут подготовительные работы к вселению экипажа, намеченному на июль. Одним из ключевых этапов испытаний станет проверка работы главной энергетической установки. За период швартовных корабелам нужно закрыть около 170 швартовных удостоверений.

(с) Пресс-служба ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Заводские ходовые испытания намечены на сентябрь. До конца года "Иван Хурс" должен быть передан заказчику.

Судно связи, названное в честь вице-адмирала Ивана Кузьмича Хурса (29.09.1922 - 28.12.2002), внесшего выдающийся вклад в создание и развитие постоянно действующей разведки ВМФ СССР, предназначено для обеспечения связи, управления флотом, решения специальных задач и строится для замены выслуживших срок аналогов предыдущих поколений. У судна связи значительно улучшены экономичность и эксплуатационные характеристики корабельной энергетики, внедрена широкая автоматизация управления техническими средствами и вооружением.

(с) Пресс-служба ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"

Средний разведывательный корабль "Иван Хурс" проекта 18280 (проектант - АО "Центральное конструкторское бюро "Айсберг") был заложен на "Северной верфи" 14 ноября 2013 года. Головной корабль проекта - "Юрий Иванов", передан заказчику в 2014 году.

(с) Пресс-служба ПАО "Судостроительный завод "Северная верфь"
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат bmpd.livejournal.com
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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Айсберг ЦКБ
Северная верфь
Проекты
18280

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