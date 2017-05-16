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Американская армия обновляет парк грузовиков

18.05.2017 Warspot 89 0
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Oshkosh Defense
Тяжёлые грузовики производства компании Oshkosh Defense
Источник: oshkoshcorp.com

Американской армии требуется больше тяжёлых грузовиков. Вчера, 15 мая, портал armyrecognition.com сообщил о том, что корпорация Oshkosh заявила о подписании сразу нескольких контрактов с Минобороны США на ремонт уже имеющихся в армии машин и поставку новых грузовиков.

Общая сумма контрактов между компанией Oshkosh Defense (является частью корпорации Oshkosh) и подразделением TACOM (Tank-Automotive and Armaments Command) армии США составила $165 млн. За эти средства один из крупнейших в мире производителей тяжёлой грузовой техники проведёт капитальный ремонт и модернизацию до новейшей модификации части автомобилей HEMTT (Heavy Expanded Mobility Tactical Truck), имеющихся на вооружении американской армии. В контракте указывается, что в ходе ремонтных работ машины будут восстановлены до «нулевой кондиции» (zero-mile, zero-hour condition), что позволит армии получить практически новые автомобили с нулевым пробегом (при этом восстановление существенно дешевле производства новых машин).

​Кроме того, в рамках одного из контрактов компания Oshkosh Defense выпустит новые тяжёлые грузовики HEMTT, а также прицепы для них (всего 478 единиц). Обновлённые и новые машины начнут поступать в войска одновременно — с июля 2018 года.

Автомобили HEMTT являются одними из представителей семейства тяжёлых армейских грузовиков Oshkosh Defense, насчитывающего несколько десятков модификаций. В базовом варианте HEMTT представляет собой грузовик с бронированной кабиной, установленной на полноприводное внедорожное шасси с колёсной формулой 8×8. Машина оснащается 15,2-литровым дизельным двигателем, а её общая масса превышает 9 т. Автомобили HEMTT поступили на вооружение американской армии в 1982 году и заменили устаревшие машины M520 Goer.
16.05.2017
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США

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