"Юнармия" откроет летние лагеря с развивающими играми и курсами журналистики



Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»

Источник: yarnovosti.com Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»Источник: yarnovosti.com

Движение "Юнармия" откроет три летних палаточных лагеря в Московской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. Об этом в среду, 17 мая, "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе движения.

"Главное, чего мы хотим добиться при проведении летних лагерей "Юнармии" — это формирование у ребят системы ценностей, патриотизма, обучение командной работе, воспитание волевых качеств и ведение здорового образа жизни. Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым", — заявила первый заместитель начальника Главного штаба движения Дарья Борисова

Всего в период каникул пройдет шесть смен по 12 дней, первые из которых начнутся 1 июня. В них примут участие более четырех тысяч школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Ребята поучаствуют в спортивно-развивающих программах, направленных на изучение военного дела. Для них также проведут интеллектуальные игры, курсы лидерства и военной журналистики.

Движение "Юнармия" создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В настоящее время его штабы сформированы во всех 85 субъектах Федерации. Членами движения являются более 95 тысяч юношей и девушек.