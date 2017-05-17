Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

"Юнармия" откроет летние лагеря с развивающими играми и курсами журналистики

18.05.2017 Lenta.ru 77 0
0
Понравилась новость?
 0
Юнарми
Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»
Источник: yarnovosti.com

Движение "Юнармия" откроет три летних палаточных лагеря в Московской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. Об этом в среду, 17 мая, "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе движения.

"Главное, чего мы хотим добиться при проведении летних лагерей "Юнармии" — это формирование у ребят системы ценностей, патриотизма, обучение командной работе, воспитание волевых качеств и ведение здорового образа жизни. Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым", — заявила первый заместитель начальника Главного штаба движения Дарья Борисова

Всего в период каникул пройдет шесть смен по 12 дней, первые из которых начнутся 1 июня. В них примут участие более четырех тысяч школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Ребята поучаствуют в спортивно-развивающих программах, направленных на изучение военного дела. Для них также проведут интеллектуальные игры, курсы лидерства и военной журналистики.

Движение "Юнармия" создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В настоящее время его штабы сформированы во всех 85 субъектах Федерации. Членами движения являются более 95 тысяч юношей и девушек.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Lenta.ru
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Поделиться
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 18.05 05:29
  • 97
Россия обгоняет США на гиперзвуке
  • 18.05 05:28
  • 2
Новый "Белый лебедь". Первый шаг к бомбардировщику будущего
  • 18.05 03:56
  • 120
Компания SpaceX провела первое испытание ракеты Falcon Heavy
  • 18.05 03:04
  • 3
Для Минобороны создается вертолет соосной схемы со скоростью свыше 500 км/ч
  • 18.05 02:41
  • 6
Королевский британский флот 2020 - графика
  • 18.05 02:31
  • 1
2017-й должен был стать рубиконом (День, Украина)
  • 18.05 02:14
  • 7
ВМФ России планирует получить четыре фрегата проекта 22350 до 2025 года
  • 18.05 00:40
  • 3
Второй фрегат проекта 22350 "Адмирал Касатонов" будет передан флоту в 2018 году
  • 18.05 00:26
  • 4
Летные испытания вертолета Ка-62 начнутся до конца года
  • 17.05 23:44
  • 2
Ведущие представители отрасли обсудили результаты разработки технического проекта двигателя для Як-130
  • 17.05 23:14
  • 5
С-500 — полное технологическое доминирование (Печат, Сербия)
  • 17.05 22:59
  • 8
Наш невнятный ответ агрессору
  • 17.05 22:28
  • 2
Х-55 нашли новое применение
  • 17.05 20:55
  • 8
2020. Марсианский привет Рогозину
  • 17.05 20:41
  • 10
Назван срок создания дирижабля для российской армии
другие обсуждаемые темы