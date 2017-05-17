"Юнармия" откроет летние лагеря с развивающими играми и курсами журналистики
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Молодежное военно-патриотическое движение «Юнармия»
Источник: yarnovosti.com
Движение "Юнармия" откроет три летних палаточных лагеря в Московской, Ульяновской областях и Краснодарском крае. Об этом в среду, 17 мая, "Ленте.ру" сообщили в пресс-службе движения.
"Главное, чего мы хотим добиться при проведении летних лагерей "Юнармии" — это формирование у ребят системы ценностей, патриотизма, обучение командной работе, воспитание волевых качеств и ведение здорового образа жизни. Наши палаточные лагеря современные, с передовым дизайном и оборудованы всем необходимым", — заявила первый заместитель начальника Главного штаба движения Дарья Борисова
Всего в период каникул пройдет шесть смен по 12 дней, первые из которых начнутся 1 июня. В них примут участие более четырех тысяч школьников в возрасте от 12 до 16 лет. Ребята поучаствуют в спортивно-развивающих программах, направленных на изучение военного дела. Для них также проведут интеллектуальные игры, курсы лидерства и военной журналистики.
Движение "Юнармия" создано по инициативе Минобороны в 2015 году. В настоящее время его штабы сформированы во всех 85 субъектах Федерации. Членами движения являются более 95 тысяч юношей и девушек.
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17.05.2017
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