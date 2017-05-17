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Сирия и Израиль впервые выступят на Армейских международных играх

18.05.2017 ТАСС 144 0
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Военнослужащие
Военнослужащие-участники Армейских международных игр
Источник: http://voenpens.com/

Также в первый раз участие в играх примут Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос

КУБИНКА (Московская область), 17 мая. /ТАСС/. Сирия, ЮАР, Израиль, Узбекистан, Фиджи, Уганда и Лаос впервые примут участие в Армейских международных играх. Об этом заявили в оргкомитете соревнований.

"Израиль, Фиджи, ЮАР, Узбекистан, Уганда, Лаос и Сирия впервые примут участие в Армейских международных играх", - сообщили в оргкомитете в ходе совещания с иностранными военными атташе из 32 стран.

При этом представитель ЮАР Джордж Сибанйони рассказал, что военные из его страны примут участие минимум в шести конкурсах, "в том числе "Десантном взводе", "Танковом биатлоне", "Снайперском рубеже", "Полевой кухне" и "Военно-медицинской эстафете". По его словам, военные ЮАР во время соревнований рассчитывают получить богатый опыт и продолжить культурный обмен с Россией.

Ранее сообщалось, что участие в Армейских международных играх подтвердили 28 государств, еще 16 стран пока не приняли окончательного решения. Изначально приглашения были разосланы 73 странам.

Армейские международные игры в этом году пройдут на 22 полигонах России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана и Китая в течение 14 дней непрерывных состязаний с 29 июля по 12 августа. Основным отличием соревнований этого года станет значительное расширение количества военных специалистов, соревнующихся в профессиональном мастерстве. К существовавшим в прошлом году 23 военно-прикладным дисциплинам добавятся пять новых: соревнования военнослужащих военной полиции "Страж порядка", конкурс среди экипажей военной автомобильной техники "Военное ралли", состязания военнослужащих стран - членов СНГ "Воин содружества", соревнования расчетов беспилотных летательных аппаратов "Соревнования расчетов БЛА" и конкурс на лучшего инспектора военной автомобильной инспекции "Дорожный патруль".
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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