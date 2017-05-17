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В подмосковном полку впервые показали перезарядку систем С-400

18.05.2017 ТАСС 104 0
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С-400 "Триумф"
ЗРК С-400 "Триумф"
Источник: Виталий Невар/ТАСС

Процесс, во время которого установки охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь", происходит довольно быстро

ЗВЕНИГОРОД, /Московская область/, 17 мая. /ТАСС/. Перезарядка зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" была впервые продемонстрирована журналистам. Эту операцию проделали военные из подмосковного ракетного полка, поднятого утром по тревоге.



"После отражения "удара" диверсионно-разведывательной группы было произведено пополнение боезапаса, то есть перезарядка ракет систем С-400 для выдвижения в новый позиционный район для дальнейшего ведения условных боевых действий", - рассказал представитель зенитного ракетного полка подполковник Сергей Бобров.

Вся процедура перезарядки систем С-400 проходит достаточно быстро: заряжающая машина снимает отстрелянные (пустые) пеналы с пусковой установки системы С-400, берет новые и устанавливает их обратно. После этого пусковые установки С-400 полностью готовы к дальнейшим действиям. Во время перезарядки и перемещения "Триумфов" их охраняют зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь".

"Подготовленные боевые расчеты с успехом справляются с этой задачей. Проверки боевой готовности полка и его подразделений проводятся регулярно", - отметил офицер.
17.05.2017
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-400 Триумф

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