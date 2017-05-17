"Риперы" продолжают заменять "Предаторов"



MQ-9 Reaper над базой Крич ВВС США, 9 июня 2009

Источник: фото U.S. Air Force/Paul Ridgeway MQ-9 Reaper над базой Крич ВВС США, 9 июня 2009Источник: фото U.S. Air Force/Paul Ridgeway

Компания General Atomics - Aeronautical Systems Inc (GA-ASI, США) получила контракт от ВВС США на производство беспилотников MQ-9 Reaper Block 5, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (17 мая).

В соответствии с контрактом на сумму 399 млн долл США будет выпущено 36 БЛА. Работы будут выполняться на объекте компании в Пауэй (Калифорния).

23 февраля ВВС США объявили, что будут постепенно заменять новыми беспилотниками дроны типа MQ-1 Predator RPAS производства Northrop Grumman. К 2021 году на вооружение будут приняты в общей сложности 350 "Риперов".

Вооружение средневысотного многоцелевого БЛА MQ-9 Reaper Block 5 с большой продолжительностью полета состоит из УР AGM-114 Hellfire, УАБ GBU-12 Paveway II и GBU-38 Joint Direct Attack Munitions, максимальная крейсерская скорость 482 км/ч, дальность 1800 км, рабочий потолок 15000 м.