"Риперы" продолжают заменять "Предаторов"
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MQ-9 Reaper над базой Крич ВВС США, 9 июня 2009
Источник: фото U.S. Air Force/Paul Ridgeway
Компания General Atomics - Aeronautical Systems Inc (GA-ASI, США) получила контракт от ВВС США на производство беспилотников MQ-9 Reaper Block 5, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на airrecognition.com (17 мая).
В соответствии с контрактом на сумму 399 млн долл США будет выпущено 36 БЛА. Работы будут выполняться на объекте компании в Пауэй (Калифорния).
23 февраля ВВС США объявили, что будут постепенно заменять новыми беспилотниками дроны типа MQ-1 Predator RPAS производства Northrop Grumman. К 2021 году на вооружение будут приняты в общей сложности 350 "Риперов".
Вооружение средневысотного многоцелевого БЛА MQ-9 Reaper Block 5 с большой продолжительностью полета состоит из УР AGM-114 Hellfire, УАБ GBU-12 Paveway II и GBU-38 Joint Direct Attack Munitions, максимальная крейсерская скорость 482 км/ч, дальность 1800 км, рабочий потолок 15000 м.
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17.05.2017
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