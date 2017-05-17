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ВМС Израиля получили третий катер "Супер Двора" Mk.3

18.05.2017 ЦАМТО 124 0
Разделы: Авиация, Флот
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Катер Super Dvora MK3. Источник: elakiri.com

ЦАМТО, 17 мая. Военно-морские силы Израиля получили последний из трех заказанных скоростной патрульный катер "Супер Двора" Mk.3.

Как сообщает "Джейнс дифенз уикли" со ссылкой на МО Израиля, катер, построенный компанией "Израэль аэроспейс индастриз" (Israel Aerospace Industries Ltd. – IAI), выполнен в последней версии "C", которая оснащена усовершенствованными средствами связи, вооружением, модернизированным машинным отделением и более просторными каютами для экипажа.

Катер вошел в состав базирующейся в Хайфе 914-й эскадры, которая отвечает за патрулирование северной части средиземноморского побережья Израиля.

Ранее в состав эскадры уже вошел один из новых "Супер Двора" Mk.3. Второе катер серии был передан базирующейся в Ашдоде 916-й эскадре, патрулирующей южную часть средиземноморского побережья Израиля.

Как сообщал ЦАМТО, "Супер Двора" Mk.3 является самой современной на текущий момент версией производимых компанией IAI патрульных катеров. Его длина составляет 25 м, водоизмещение – более 50 т, экипаж – около 10 человек. Катера оборудованы всем необходимым для возможности их применения в ночное время. Максимальная скорость катера превышает 45 узлов, дальность плавания на крейсерской скорости 10 узлов – 1000 морских миль, на скорости 30 узлов – 300 морских миль. Катер может выполнять задачи при волнении моря до 3 баллов, живучесть обеспечивается при волнении моря до 5 баллов.

Варианты вооружения катера включают 20-30-мм стабилизированную автоматическую пушку, обслуживаемую расчетом 20-мм пушку, 40-мм гранатомет, 12,7-мм пулемет, ракеты класса "поверхность-поверхность" или ЗУР ближнего действия, торпеды.
17.05.2017
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принадлежат ЦАМТО
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Страны
Израиль
Компании
IAI

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