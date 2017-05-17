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Двигателестроительную отрасль подтягивают к газовым проектам

18.05.2017 Коммерсантъ 167 0
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огозин и Миллер
Дмитрий Рогозин и Алексей Миллер
Источник: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Как стало известно "Ъ", 23 мая в научно-производственном объединении "Сатурн" в Рыбинске состоится совещание c участием вице-премьера Дмитрия Рогозина и главы "Газпрома" Алексея Миллера. Главная тема - загрузка мощностей Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) и двигателестроительных предприятий госкорпорации "Роскосмос" заказами оборудования и комплектующих для перекачки газа. По итогам планируется составить список предприятий, которые могут быть задействованы в программе.

О предстоящем совещании на "Сатурне" "Ъ" рассказали несколько топ-менеджеров предприятий оборонной промышленности и подтвердил собеседник в "Газпроме". По словам одного из них, вместе с господами Рогозиным и Миллером в Рыбинске высадится "руководящий десант" из ОДК и двигателестроительных предприятий "Роскосмоса" (в частности, речь идет об "Энергомаше", "Протоне-ПМ", "Искре", Воронежском механическом заводе и др.), представители которого доложат о том, как они попробуют помочь "Газпрому". То, что совещание стоит в повестке руководства ОДК, подтвердили "Ъ" в корпорации. "Мы рассчитываем рассмотреть вопросы, связанные с поставкой нашей продукции в интересах ТЭК по линии импортозамещения, обсудить комплексную долговременную программу сотрудничества с "Газпромом" и совместно определить возможность реализации инвестиционного контракта на поставку газотурбинных энергетических установок мощностью свыше 110МВт - ГТД-110М",- заявили "Ъ" в ОДК. В "Роскосмосе", "Газпроме" и аппарате Дмитрия Рогозина от комментариев вчера воздержались.

Необходимость загрузить двигателестроительные предприятия сторонними заказами остро встала после инцидента на Воронежском механическом заводе.

Тогда, напомним, был использован неверный припой в двигателях РД-0210/0211 и РД-0213/0214, устанавливающихся на вторую и третью ступень ракет-носителей "Протон-М" соответственно. В ходе разбора полетов выяснилось, что завод нуждается в срочной технологической модернизации, а его сотрудники - в повышении зарплаты. Имеющихся заказов не хватало, поэтому Дмитрий Рогозин в феврале поручил загрузить ВМЗ сторонними заказами со стороны энергетиков.

Теперь вопрос ставится гораздо шире - речь идет о целой двигателестроительной отрасли, говорит источник "Ъ" в оборонной промышленности. По словам собеседника "Ъ" в "Газпроме", на совещании речь может идти о закупках российских газоперекачивающих агрегатов (ГПА). Он подчеркнул, что их подавляющая часть и так российского производства. А зарубежные большой мощности, которые не производятся в России, "Газпром" в последнее время покупал только для экспортных морских газопроводов Nord Stream и "Турецкий поток". В то же время у монополии есть необходимость в замене деталей и обслуживании агрегатов украинского производства ("Зоря-Машпроект"), отношения с украинскими поставщиками прерваны с 2014 года. Наконец, наиболее современные ГПА "Ладога" мощностью 32 и 16 МВт, созданные в партнерстве и по лицензии GE Oil&Gas, которые активно закупаются "Газпромом", в том числе для "Силы Сибири", локализованы пока не полностью - GE поставляет для агрегатов камеры сгорания и лопатки турбин.

Участие в таком проекте выгодно "Газпрому" с точки зрения независимости от режима санкций, убежден высокопоставленный сотрудник аппарата правительства. Он напомнил, что именно санкции стали серьезной проблемой для ввода в Симферополе и Севастополе двух парогазовых ТЭС по 470 МВт каждая, которые должны были решить вопрос с энергоснабжением Крыма. Схема предполагала использование четырех больших газовых турбин - либо импортных, либо выпущенных по лицензии СП "Силовых машин" с Siemens в Петербурге (ГТЭ-160), но оба варианта упирались в западные санкции. По данным "Ъ", во время одного из совещаний Дмитрий Рогозин предлагал отказаться от варианта с иностранными газотурбинами, передав заказ ОДК: ее продукция обладала меньшей мощностью, но этот вопрос решался путем увеличения количества турбин. Однако против выступил вице-премьер Дмитрий Козак, курирующий развитие Крыма. Надежды были связаны с закупкой турбин в Иране (переговоры ведет "Технопромэкспорт" - "дочка" госкорпорации "Ростех"), однако 12 апреля глава Минэнерго Александр Новак впервые публично признал проблемы с поставками оборудования для двух строящихся ТЭС в Крыму (см. "Ъ" от 13 апреля).

Есть для "Газпрома" и политические дивиденды, говорят кремлевские и правительственные чиновники: программа промышленного импортозамещения находится на особом контроле у Владимира Путина, по особо важным вопросам ему докладывают практически ежедневно. Отметим, что 25 апреля президент посещал "Сатурн", где дал старт испытаниям нового корабельного газотурбинного агрегата и провел совещание по импортозамещению, назвав его "принципиально важным для надежного обеспечения технологической независимости". По данным "Ъ", по итогам совещания господа Рогозин и Миллер определят список предприятий, возможности и компетенции которых подходят для выполнения заказов "Газпрома".


Иван Сафронов, Александра Джорджевич, Юрий Барсуков
17.05.2017
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Зоря-Машпроект
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