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Рособоронэкспорт представит в Перу задействованную в Сирии военную технику

18.05.2017 Военно-промышленный курьер 80 0
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Ми-171Ш в Перу
Вертолет Ми-171Ш в Перу
Источник: Министерство обороны Перу

Российский спецэкспортер вооружений "Рособоронэкспорт" представит на международной оборонной выставке SITDEF-2017 в Перу технику, участвующую в антитеррористической операции в Сирии, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

"На стенде Рособоронэкспорта представлена информация о более чем 250 образцах продукции военного назначения. Многие из них применялись российскими ВКС в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях", — говорится в сообщении.

В Рособоронэкспорте отмечают, что наиболее перспективными образцами российской техники в регионе являются учебно-боевой самолет Як-130, истребитель МиГ-29М и Су-30МК. Заказчики также проявляют интерес к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М.

Кроме того, спецэкспортер вооружений ожидает повышенный интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран к танку Т-90С, бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А, зенитным комплексам "Тор М2КМ", "Бук-М2Э", "Панцирь-С1" и "Игла-С".

"Также актуальными для стран региона являются зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", — добавили в пресс-службе.

Выставка пройдет в Лиме с 18 по 21 мая. Российскую делегацию возглавит заместитель директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ Анатолий Пунчук.
17.05.2017
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