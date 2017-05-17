Рособоронэкспорт представит в Перу задействованную в Сирии военную технику
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Вертолет Ми-171Ш в Перу
Источник: Министерство обороны Перу
Российский спецэкспортер вооружений "Рособоронэкспорт" представит на международной оборонной выставке SITDEF-2017 в Перу технику, участвующую в антитеррористической операции в Сирии, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.
"На стенде Рособоронэкспорта представлена информация о более чем 250 образцах продукции военного назначения. Многие из них применялись российскими ВКС в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях", — говорится в сообщении.
В Рособоронэкспорте отмечают, что наиболее перспективными образцами российской техники в регионе являются учебно-боевой самолет Як-130, истребитель МиГ-29М и Су-30МК. Заказчики также проявляют интерес к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М.
Кроме того, спецэкспортер вооружений ожидает повышенный интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран к танку Т-90С, бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А, зенитным комплексам "Тор М2КМ", "Бук-М2Э", "Панцирь-С1" и "Игла-С".
"Также актуальными для стран региона являются зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", — добавили в пресс-службе.
Выставка пройдет в Лиме с 18 по 21 мая. Российскую делегацию возглавит заместитель директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ Анатолий Пунчук.
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17.05.2017
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