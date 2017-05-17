Рособоронэкспорт представит в Перу задействованную в Сирии военную технику



Вертолет Ми-171Ш в Перу

Источник: Министерство обороны Перу Вертолет Ми-171Ш в ПеруИсточник: Министерство обороны Перу

Российский спецэкспортер вооружений "Рособоронэкспорт" представит на международной оборонной выставке SITDEF-2017 в Перу технику, участвующую в антитеррористической операции в Сирии, сообщает RNS со ссылкой на пресс-службу компании.

"На стенде Рособоронэкспорта представлена информация о более чем 250 образцах продукции военного назначения. Многие из них применялись российскими ВКС в ходе антитеррористической операции в Сирии и показали себя как надежное, качественное и безотказное оружие, способное выполнять боевые задачи в реальных условиях", — говорится в сообщении.

В Рособоронэкспорте отмечают, что наиболее перспективными образцами российской техники в регионе являются учебно-боевой самолет Як-130, истребитель МиГ-29М и Су-30МК. Заказчики также проявляют интерес к военно-транспортному вертолету Ми-171Ш, боевому вертолету Ми-28НЭ и транспортно-боевому вертолету Ми-35М.

Кроме того, спецэкспортер вооружений ожидает повышенный интерес представителей вооруженных сил латиноамериканских стран к танку Т-90С, бронетранспортерам БТР-80А и БТР-82А, зенитным комплексам "Тор М2КМ", "Бук-М2Э", "Панцирь-С1" и "Игла-С".

"Также актуальными для стран региона являются зенитные ракетные системы большой дальности С-400 "Триумф" и "Антей-2500", — добавили в пресс-службе.

Выставка пройдет в Лиме с 18 по 21 мая. Российскую делегацию возглавит заместитель директора Федеральной службы военно-технического сотрудничества РФ Анатолий Пунчук.