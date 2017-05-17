С 2013 года во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 40 БЛА в составе БПДМ "Тайфун-М"



Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.

Источник: http://itar-tass.com/ Внутри противодиверсионной машины "Тайфун-М". © ИТАР-ТАСС/Артем Коротаев.Источник: http://itar-tass.com/

ЦАМТО, 17 мая. В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) на базе Тейковского ракетного соединения, вооруженного ракетными комплексами "Ярс" и "Тополь-М", с 16 мая впервые проводится конкурс на лучший расчет беспилотного летательного аппарата (БЛА).

В соревнованиях принимают участие военнослужащие подразделений охраны и обороны из ракетных соединений, на вооружении которых находятся боевые противодиверсионные машины (БПДМ) "Тайфун-М", оснащенные беспилотными летательными аппаратами "Элерон-3".

В мастерстве использования БЛА соревнуются шесть команд. В ходе конкурса им предстоит провести воздушную разведку местности, обнаружить противника, а затем скорректировать огонь по противнику при помощи БЛА.

С 2013 года во все перевооружаемые ракетные соединения РВСН поступило около 40 беспилотных летательных аппаратов в составе БПДМ "Тайфун-М". Среди них оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами Тейковское, Новосибирское, Тагильское и Йошкар-Олинское соединения, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.