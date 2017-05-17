СМИ узнали, как американцы "прячут" военную технику от "Арматы"
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Демонстрация танка Т-14 Армата
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Американские военные в Европе начали испытания новейшего высокотехнологичного камуфляжа в условиях, максимально приближенных к боевым. Это стало ответом на появление у России танков "Армата" и других боевых машин, оснащенных новейшими оптико-электронными комплексами для разведки, пишет газета "Известия".
Испытания проводят на базе второго кавалерийского полка из состава американских сил в Европе, получившего на минувшей неделе комплекты мобильной системы камуфляжа Barracuda. Он делает военную технику менее заметной как в обычном, так и в инфракрасном диапазоне.
Эксперты, опрошенные "Известиями", отмечают, что спрос на новый камуфляж для западной бронетехники возник в связи со значительной модернизацией российской армии. В частности, речь идет об оборудовании танка "Армата" и боевых машин семейства "Курганец" новейшими комплексами для обнаружения целей.
Полностью российская разработка Т-14 "Армата" - единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Построен на базе универсальной тяжелой платформы нового поколения, на которой можно производить танки, тяжелые боевые машины пехоты, инженерные машины, тяжелые БТР, машины поддержки танков, разведки и управления. Серийное производство Т-14 должно начаться в 2018 году.
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17.05.2017
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