"Птица не пролетит над Босфором, когда там идут российские корабли"



Малый ракетный корабль ВМФ России "Зелёный Дол" проекта 21631 проходит проливом Босфор. 14.02.2016

Источник: Антон Блинов / anton-blinov.livejournal.com Малый ракетный корабль ВМФ России "Зелёный Дол" проекта 21631 проходит проливом Босфор. 14.02.2016Источник: Антон Блинов / anton-blinov.livejournal.com

Турецкая разведка узнала о планах ИГ атаковать российские корабли в Босфоре

Турецкая разведка получила сведения о подготовке боевиками ИГ терактов против российских кораблей, проходящих через пролив Босфор. В Стамбуле в рамках полицейской операции прошли аресты, а на побережье для предотвращения атак с помощью стрелкового оружия и ракетных комплексов усилена охрана. Опрошенные "Газетой.Ru" адмиралы рассказали, что свои меры безопасности от подобных инцидентов есть и у российских моряков, которые привлекают к охране кораблей морскую пехоту.

Разведка Турции получила данные о возможных атаках боевиков запрещенного в России "Исламского государства" на корабли российского Военно-морского флота, следующие в Сирию через пролив Босфор. Об этом во вторник сообщила газета Haber Turk.

Власти Турции принимают все меры, чтобы отношения страны с Москвой не получили новый повод для напряженности, каким, например, стало убийство российского посла в Анкаре Андрея Карлова, подчеркивает издание.

Оперативные меры предприняла полиция Стамбула, проведя аресты среди исламистов, связанных с ИГ. Также полицейскими были выявлены и взяты под круглосуточное наблюдение 146 потенциальных позиций террористов на побережье, где корабли максимально сближаются с сушей и становятся уязвимы для атак из стрелкового оружия и переносных ракетных комплексов.

"Птица не пролетит над Босфором, особенно в этих точках безопасности, когда через него проходят российские корабли", - пишет турецкая газета.

Кроме того, каждый российский корабль, по данным издания, теперь сопровождается двумя катерами береговой охраны и полицейским вертолетом, который следит за обстановкой с воздуха.

Накануне через Босфор в Черное море в сопровождении катера береговой охраны с вооруженными людьми на борту прошел большой десантный корабль ВМФ России "Цезарь Куников", рассказала Haber Turk. Российские военные корабли регулярно пересекают турецкие проливы в сторону Средиземного и Черного морей для ротации личного состава и материального обеспечения военной операции в Сирии.

У российского флота также есть возможность обеспечить безопасность своих кораблей от подобных атак, рассказал "Газете.Ru" экс-начальник Главного штаба Военно-морского флота адмирал Виктор Кравченко.

"Когда корабль проходит проливную зону и узкости, с обоих бортов выставляется личный состав, который ведет наблюдение за обстановкой. Как правило, это подразделения морской пехоты, которые имеют на вооружении стрелковое оружие (крупнокалиберные пулеметы в том числе) и ручные противотанковые гранатометы. Любой корабль нашего ВМФ перед выходом на боевую службу получает личный состав морской пехоты, - объяснил Кравченко.

- Если террористы предпримут атаку с использованием заминированного катера (лодки) и пойдут на таран (такие случаи были с кораблями ВМС США), то надо его расстрелять огнем корабельной артиллерии.

Однако хотя нам и следует допускать все возможное, все-таки проливная зона - это территория Турции, и эта страна должна сделать все возможное, чтобы подобных инцидентов не было в принципе".

У боевиков нет средств, которые могли бы уничтожить корабль нашего ВМФ, считает экс-начальник направления Главного оперативного управления Генштаба контр-адмирал Аркадий Сыроежко.

"Не следует забывать, что надводный корабль - это боевая единица ВМФ, - говорит Сыроежко. - При проходе проливной зоны объявляется боевая тревога, личный состав находится на боевых постах, средства разведки включены, все вооружение и боевая техника готовы к боевому применению, открытию огня, организованы все виды обороны - от противодиверсионной до противовоздушной. Иными словами, корабль обладает всеми техническими возможностями по охране и обороне".

С ним согласен и экс-руководитель управления развития и организации закупок ВМФ контр-адмирал Юрий Горев.

"Для предотвращения нежелательных инцидентов от командиров и личного состава требуется только одно - нести боевую службу в строгом соответствии с действующими нормативными документами", - подчеркнул собеседник "Газеты.Ru".

По его словам, корабль российского ВМФ, начиная с корвета или фрегата, в полном объеме контролирует и верхнюю, воздушную, и нижнюю, подводную полусферу и самодостаточен в плане организации всех видов охраны и обороны.

Михаил Ходаренок