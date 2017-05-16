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Гособоронзаказ после сочинских встреч. Ждать ли перемен?

17.05.2017 Новый Оборонный Заказ 197 0
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goszakaz
Государственный оборонный заказ

16 мая в Сочи стартовала традиционная серия совещаний с президентом, посвященная вопросам реализации госпрограммы вооружений. С высшим командным составом, топ-менеджерами оборонной отрасли и органами исполнительной власти обсуждается ход выполнения гособоронзаказа и вопросы импортозамещения.


Исполнители и заказчики ожидают важных изменений в законодательстве, в частности относительно правил ценообразования на продукцию гособоронзаказа. Готовится принятие документа, который даст предприятиям возможность получить больше прибыли за счет снижения издержек и снимет с них часть законодательных ограничений, наделив большими коммерческими возможностями. Изменения коснутся не только головных исполнителей, но и всех участников кооперации.


О новых подходах к ценообразованию пройдут консультации для предприятий ОПК на конференции в Санкт-Петербурге 26 мая. Основные спикеры конференции - глава Юридического управления в сфере ГОЗ ФАС России И.В. Башлаков-Николаев, заместитель директора Департамента финансового мониторинга государственного оборонного заказа Министерства обороны РФ С.В. Спиридонов и генеральный директор Межведомственного аналитического центра В.И. Довгий . Подробная программа конференции: http://dfnc.ru/oboronzakaz/21425/
16.05.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
ФАС
Проекты
Гособоронзаказ

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