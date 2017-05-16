Пентагон залетел в гиперзвуковой тупик



Беспилотный летательный аппарат Х-51А WaveRider (США) Беспилотный летательный аппарат Х-51А WaveRider (США)

Американские генералы не могут найти верное направление в развитии сверхскоростного оружия будущего

В день, когда Россия отмечала очередной День Победы, на сайте ВВС США появилась заметка, которую можно расценивать как капитуляцию американских летчиков перед гиперзвуковым барьером. Потратив миллиарды долларов, подрядчики ВВС так и не смогли создать надежно функционирующий образец гиперзвукового оружия, которое, кстати, должно было стать краеугольным камнем концепции "Неядерный быстрый глобальный удар" (НБГУ). В этой сфере летчиков обогнали даже не моряки, всегда стоявшие на острие научно-технического прогресса, а армейские инженеры. Генерал Генри Арнольд, все силы положивший на то, чтобы сделать американские ВВС самостоятельным от армии видом ВС, будь жив сейчас, отправил бы все командование ВВС в штрафбат под Мосул.

ВВС всегда были озабочены вопросом скорости. Капитан Чак Йегер оказался первым человеком, преодолевшим на Bell Aircraft X-1 скорость звука. Его самолет, напоминающий гигантских размеров пулю 50-го калибра, 14 октября 1947 года разогнался до 1127 км/ч, доказав возможность осуществления управляемого полета на сверхзвуковых скоростях. В начале 1960-х на созданном компанией "Норт Америкэн Авиэйшн" пилотируемом ракетоплане Х-15 американцам впервые удалось достичь гиперзвуковой скорости. А в рамках спецпрограммы "Хайпер-Икс" НАСА был разработан и успешно прошел испытания экспериментальный беспилотный гиперзвуковой летательный аппарат (ГЗЛА) Х-43А, который установил рекорд скорости для реактивных летательных аппаратов - М=9,2 (около 11 тыс. км/ч).

Новый этап в работах по гиперзвуку стартовал в США в начале 2000-х после ввода в действие концепции "Быстрый глобальный удар" (с 2003 года - НБГУ). Под нее даже поменялась структура ВВС - появилось Командование глобальных ударов. Именно гиперзвуковые носители должны были обеспечить решение глобальной задачи по поражению в течение 1-2 часов целей в любой точке планеты.

Первым проектом ВВС (совместно с агентством DARPA) стала программа боевой гиперзвуковой авиационно-космической системы "ФАЛКОН". Речь шла о создании планирующего ГЗЛА-носителя высокоточных авиационных средств поражения на межконтинентальную дальность в сжатый промежуток времени: приведение системы в готовность - 24 часа, пуск из режима боевого дежурства - не более 2 часов, достижение ГЗЛА назначенной цели в любой точке земного шара - не более 1 часа.

Программа была начата в 2003 году, но только в 2010-2011 годах были проведены летные испытания. Оба закончились потерей ГЗЛА-демонстратора HTV-2 на девятой минуте полета, а в июле 2013 года агентство DARPA объявило о решении не проводить третье испытание. Два других ГЗЛА-демонстратора - HTV-1 и HTV-3X - ввиду неразрешимых проблем вовсе не доведены до конца. Итог - расходы на пару миллиардов долларов. Потихоньку сдулся и другой проект ВВС - программа создания гиперзвуковой ракетной системы X-51A "ВэйвРайдер" (разработчик - "Боинг"), применение которой возможно с борта стратегических бомбардировщиков. После четырех летных испытаний, из которых только два признали успешными, проект закрыли, хотя в последнем полете 1 мая 2013 года Х-51А достигла скорости М=5,1, преодолев за 6 минут 426 км. Так что частично затраченные на программу 300 млн долл. Окупились.

В итоге единственная действующая на сегодня программа в данной области реализуется совместно армией и агентством DARPA. Цель - создание боевого планирующего ГЗЛА типа AHW (Advanced Hypersonic Weapon можно перевести как "Перспективная гиперзвуковая система оружия"), который концептуально схож с HTV-2, но имеет коническую форму и использует в качестве средства вывода планирующего ГЗЛА в точку его пуска ракету-носитель (РН) с меньшей дальностью полета. Последнее потребует обеспечения "передового базирования" - либо на суше, либо на море, но зато, по мнению американских военных, придаст системе большую эффективность, повысив оперативность ее применения. Коническая форма самого ГЗЛА позволяет предположить, что это будет не носитель авиационных средств поражения, а собственно само средство поражения кинетического типа.

Впервые конгресс профинансировал AHW в 2006 году (1,5 млн долл.). На 2017 год запрошены 174 млн долл., а на период 2017-2021 годов - более 1 млрд долл. Первый пуск состоялся 17 ноября 2011 года и признан полностью успешным, но второй не удался из-за сбоя в работе РН. Следующее испытание - в этом году, затем - в 2019-м.

В целом следует признать, что на сегодня все попытки создания в США в рамках программы НБГУ надежных и эффективных гиперзвуковых боевых средств завершились ничем. Получены определенные "важные данные", но реально на выходе - ноль, то есть боевого средства нет. А тем временем подготовленный Исследовательской комиссией ВВС США доклад указывает, что работы в области создания боевых ГЗЛА активно ведутся Россией, Китаем и рядом других стран. Причем первые две страны уже проводят летные испытания.

Владимир Щербаков