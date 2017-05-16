Путин рассказал, почему Россия переоснащает свои войска



Владимир Путин

Источник: © РИА Новости / Алексей Дружинин Владимир ПутинИсточник: © РИА Новости / Алексей Дружинин

БОЧАРОВ РУЧЕЙ (Сочи), 16 мая - РИА Новости. Россия проводит переоснащение войск из-за необходимости укреплять арктические территории и границы на западе, а также в связи с действиями ВКС в Сирии, сообщил президент Владимир Путин на совещании по гособоронзаказу.

"Боевой опыт, полученный в ходе операции в Сирийской Арабской Республике, необходимость укрепления арктических территорий и границ на западе и юго-западе потребовали уточнения подходов по переоснащению войск", - сказал Путин.

Президент отметил, что в 2016 году гособоронзаказ был выполнен на 97%, войска получили более 5,6 тысячи видов новейшего вооружения и около трех тысяч отремонтированных и модернизированных образцов военной и специальной техники. Это позволило довести парк современной техники в частях постоянной готовности до 58%. В нынешнем году этот показатель должен составить 62%, подчеркнул глава государства.