Во Владимирской области проведены испытания нового понтонно-мостового парка
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Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ
Источник: МО РФ
ЦАМТО, 16 мая. В Муроме (Владимирская область) 15 мая проведены испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ.
Военнослужащие понтонно-переправочного батальона отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск (центрального подчинения) в течение часа навели переправу через реку Оку, ширина которой достигала 250 м.
После наведения моста в условиях, приближенных к боевым, тяжелая техника инженерных и мотострелковых войск переправилась с одного берега Оки на другой.
В испытаниях ПМП приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 ед. вооружения и военной техники.
Понтонно-мостовой парк ПМП-2005М поступил в соединение в конце 2016 года и в летних условиях еще не эксплуатировался. Является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения (42 автомобиля с речными, береговыми звеньями и катерами на базе КамАЗ-63501).
В ходе испытаний военнослужащие также протестировали новый костюм для понтонеров – комплект ветроводозащитный утепленный. Костюм имеет улучшенные характеристики по сравнению с существующим костюмом – улучшена функциональность, повышена прочность, уменьшен вес.
Страховочный жилет с бронезащитой "Корсар-МП" из состава комплекта костюма понтонера предназначен для использования военнослужащими в качестве специального средства для поддержания на поверхности воды за счет элементов, имеющих положительную плавучесть и для обеспечения защиты от стрелкового оружия и осколков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
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16.05.2017
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