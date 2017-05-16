Во Владимирской области проведены испытания нового понтонно-мостового парка



Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ

Источник: МО РФ Испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФИсточник: МО РФ

ЦАМТО, 16 мая. В Муроме (Владимирская область) 15 мая проведены испытания нового понтонно-мостового парка ПМП-2005М для инженерных войск Вооруженных Сил РФ.

Военнослужащие понтонно-переправочного батальона отдельной понтонно-мостовой бригады инженерных войск (центрального подчинения) в течение часа навели переправу через реку Оку, ширина которой достигала 250 м.

После наведения моста в условиях, приближенных к боевым, тяжелая техника инженерных и мотострелковых войск переправилась с одного берега Оки на другой.

В испытаниях ПМП приняли участие более 100 военнослужащих, было задействовано около 30 ед. вооружения и военной техники.

Понтонно-мостовой парк ПМП-2005М поступил в соединение в конце 2016 года и в летних условиях еще не эксплуатировался. Является последним достижением в области мирового понтонного мостостроения (42 автомобиля с речными, береговыми звеньями и катерами на базе КамАЗ-63501).

В ходе испытаний военнослужащие также протестировали новый костюм для понтонеров – комплект ветроводозащитный утепленный. Костюм имеет улучшенные характеристики по сравнению с существующим костюмом – улучшена функциональность, повышена прочность, уменьшен вес.

Страховочный жилет с бронезащитой "Корсар-МП" из состава комплекта костюма понтонера предназначен для использования военнослужащими в качестве специального средства для поддержания на поверхности воды за счет элементов, имеющих положительную плавучесть и для обеспечения защиты от стрелкового оружия и осколков, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.