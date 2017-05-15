Toyota начала финансировать создание летающего автомобиля
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Создание летающего автомобиля
Источник: cartivator.com
Японский автогигант Toyota выделит около 350 тысяч долларов на создание летающего автомобиля Skydrive к 2019 году, сообщил портал The Nikkei Asian Review в воскресенье, 14 мая.
Личный проект нескольких сотрудников корпорации с 2012 года финансировался на средства, собранные через интернет. Теперь шансы на его успешную реализацию возросли.
Создатели предложили концепцию одноместного аппарата длиной около трех и шириной 1,3 метра с тремя колесами. Skydrive будут поднимать в воздух четыре винтовых двигателя, расположенные в горизонтальной плоскости, как у квадрокоптеров. Аппарат сможет передвигаться по дорогам и взлетать на высоту до 10 метров. Его максимальная скорость составит до 100 километров в час.
Серьезной проблемой разработчиков Skydrive на текущий момент остается поддержание стабильного положения аппарата в воздухе за счет четырех двигателей.
В презентационном видео Skydrive садится рядом с главной ареной Олимпиады 2020 года в Токио во время церемонии открытия, выезжает на стадион и вновь поднимается в воздух, после чего управляющий им человек зажигает олимпийский огонь.
26 апреля сообщалось, что сооснователь Google Сергей Брин строит свой дирижабль в одном из ангаров исследовательского центра НАСА в Калифорнии. А днем ранее первый прототип своего "летающего автомобиля" представил на YouTube партнер Брина по Google Ларри Пейдж.
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15.05.2017
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