Назван срок создания дирижабля для российской армии



Дирижабль Au-30 производства ЗАО "Воздухоплавательный центр "Авгур". Фото: www.pbo.ru/ Дирижабль Au-30 производства ЗАО "Воздухоплавательный центр "Авгур". Фото: www.pbo.ru/

Президент холдинга "Авгуръ-РосАэроСистемы" Геннадий Верба рассказал, что в срок от трех до трех с половиной лет планируется закончить строительство первого экспериментального дирижабля "Атлант", который может быть использован для нужд Минобороны России. Об этом сообщает Национальная служба новостей (НСН).

"Созданные нами конструкции всегда шли сложнее, чем мы рассчитывали. Поэтому мы рассчитываем на три-три с половиной года на создание первого экспериментального аппарата. Для этого потребуется несколько миллиардов рублей, остальные образцы будут дешевле", — добавил Верба.

В июне 2015 года вице-президент "Авгуръ-РосАэроСистемы" Михаил Талесников сообщал, что холдинг планирует до конца 2018 года построить дирижабль "Атлант".

Талесников уточнял, что российскую разработку не опередит никто в мире даже в среднесрочной перспективе. "При разгрузке полезного груза в точке прибытия дирижабль может стать тяжелее, не принимая на борт балласт, только бортовыми средствами, чтобы после выгрузки его не тянуло в стратосферу. Эта система уникальная, нигде за рубежом такой нет", — рассказывал он.