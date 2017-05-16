ВКС России обнаружили более 10 пусков ракет в ходе зимнего периода обучения
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Национальный центр управления обороной Российской Федерации
Источник: Александр Вильф / РИА Новости
Также дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск провели более 230 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки
МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Более 10 пусков российских и иностранных ракет космического назначения и баллистических ракет было обнаружено силами Космических войск (входят в ВКС РФ) в ходе зимнего периода обучения. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.
"Средства Главного центра предупреждения о ракетном нападении за время зимнего обучения (с ноября по апрель) обнаружили более 10 пусков отечественных и иностранных баллистических ракет и ракет космического назначения", - рассказали в российском военном ведомстве.
Кроме того, дежурные силы наземного автоматизированного комплекса управления Космических войск ВКС провели более 230 тысяч сеансов связи с космическими аппаратами российской орбитальной группировки.
"С соединениями и воинскими частями войск противовоздушной и противоракетной обороны проведено более 20 тактических учений с боевой стрельбой на полигонах и шесть проверок дежурных по ПВО сил с реальными полетами контрольных целей", - рассказали в Минобороны.
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16.05.2017
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