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SpaceX запустила спутник для обеспечения интернетом самолетов и судов

17.05.2017 Интерфакс-АВН 93 0
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Ракета Falcon 9
Ракета Falcon 9
Источник: AP Photo/ John Raoux

Нью-Йорк. 16 мая. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Falcon 9, принадлежащая американской частной компании SpaceX, вывела на орбиту телекоммуникационный спутник Inmarsat-5 F4.

Он вместе с другими спутниками будет обеспечивать высокоскоростным интернетом самолеты и морские суда, сообщает BBC.

Falcon 9 была запущена с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Через 32 минуты компания сообщила, что спутник успешно выведен на орбиту.

Inmarsat-5 F4 станет четвертым спутником в орбитальной группировке Global Xpress, которая развернута для предоставления высокоскоростного интернета в море, воздухе и на земле.

Спутник Inmarsat-5 F4, выпущенный корпорацией Boeing, весит более шести тонн. На данный момент это самый большой груз, который Falcon 9 выводила на орбиту.

По этой причине компания решила не возвращать первую ступень носителя на Землю. Тяжелый груз требует значительных затрат энергии для вывода его на орбиту, и на маневрирование ракеты для ее возвращения на Землю топлива не хватило бы.

В феврале 2017 года принадлежащей Илону Маску компании SpaceX удалось вернуть на Землю первую ступень ракеты-носителя, которая перед этим успешно вывела на орбиту грузовой корабль. Через месяц SpaceX впервые в истории повторно запустила ракету-носитель в космос.
16.05.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
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Продукция
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