Александр Витко: "С полной самоотдачей"



Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в Севастополе

Источник: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков Андреевский флаг на одном из кораблей Черноморского флота РФ на военно-морской базе в СевастополеИсточник: © РИА Новости . Рамиль Ситдиков

На вопросы корреспондента "Красной звезды" отвечает командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко

- Товарищ командующий, 13 мая Черноморский флот отметил 234-ю годовщину со дня создания, а совсем недавно в частях и соединениях ЧФ завершилась контрольная проверка за зимний период обучения. Способствуют ли её результаты праздничному настроению?

– Судя по предварительным результатам, полученным в ходе контрольных занятий, военнослужащие ЧФ выполнили поставленные перед ними задачи с хорошим итогом. В учебных мероприятиях в рамках проверки было задействовано около 80 процентов сил и средств ЧФ, выполнен широкий спектр боевых упражнений морскими, береговыми и авиационными составляющими флота . Это позволило всесторонне и объективно оценить как уровень подготовленности военнослужащих, так и состояние вооружения и военной техники.

Оценки, полученные за выполнение основных мероприятий по итогам зимнего периода обучения, убеждают в том, что черноморцы успешно завершают учебное полугодие. Можно констатировать, что отличные и хорошие показатели по общей и специальной подготовке в целом по флоту по сравнению с прошлым периодом обучения возросли почти на 10 процентов.

– Такие показатели – результат напряжённой боевой подготовки или же здесь сыграли свою роль модернизация и обновление ЧФ?

– Всё это следует рассматривать в комплексе. В 2016 году корабли и суда обеспечения ЧФ почти в два раза увеличили продолжительность выполнения задач в море по сравнению с 2015 годом , пройдя в общей сложности почти 340 тысяч морских миль. Наплаванность кораблей флота возросла на 45 процентов.

Черноморцы суммарно провели в море около 3800 суток, участвовали в 80 походах, при этом основные задачи выполнялись в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море .

В течение прошлого года корабли ЧФ выполнили около 600 боевых упражнений по планам боевой подготовки. В акватории Чёрного и Средиземного морей было проведено порядка 100 артиллерийских и более 20 ракетных стрельб, свыше 100 глубинных бомбометаний, 30 противоминных упражнений, а также торпедные стрельбы и упражнения по постановке помех. Впервые боевую стрельбу по береговым целям комплексом крылатых ракет морского базирования "Калибр" выполнил экипаж фрегата "Адмирал Григорович".

Уже в 2017 году боевые корабли ЧФ и военно-морских сил Турецкой Республики провели двустороннее военно-морское учение PASSEX. Черноморский флот представляли фрегат "Адмирал Григорович", морской тральщик "Вице-адмирал Захарьин" и патрульный катер типа "Раптор". Наши большие десантные корабли были задействованы более чем в 120 тактико-специальных занятиях по погрузке и высадке на полигонах личного состава и техники подразделений морской пехоты.

Суммарный годовой налёт экипажей морской авиации ЧФ составил свыше пяти с половиной тысяч часов. Лётчики выполнили более 3600 боевых упражнений, отрабатывали нанесение ракетно-бомбовых ударов по морским и береговым целям, торпедирование, десантирование, поиск подводных лодок.

Части ракетных войск и артиллерии береговых войск за минувший год приняли участие более чем в 100 тактических учениях и тренировках различного уровня. Противокорабельные береговые ракетные комплексы "Бастион" и "Бал" успешно выполнили стрельбу крылатыми ракетами по морской цели, по мишеням в море также были проведены артиллерийские стрельбы комплексом "Берег". Подразделения артиллерийского полка, отдельной бригады морской пехоты и отдельной бригады береговой обороны ЧФ выполнили более 450 огневых задач.

Даже простой перечень мероприятий боевой подготовки, мне кажется, дает достаточно наглядное представление и об интенсивности боевой учёбы черноморцев, и об уровне нашего вооружения и военной техники.

"Наплаванность кораблей флота в 2016 году возросла на 45 процентов, черноморцы суммарно провели в море около 3800 суток, приняли участие в 80 походах"

- Александр Викторович, какие основные задачи стоят перед военнослужащими Черноморского флота в 2017 году ?

– В настоящее время продолжается процесс модернизации флота , причём как в плане его оснащения новыми образцами вооружения и техники, так и в плане структурного совершенствования. Так, в целях повышения эффективности управления силами, входящими в состав межвидовой группировки, на территории Крымского полуострова на базе ряда соединений и частей ЧФ создан армейский корпус. В его состав вошли соединение береговой обороны, артиллерийские части, части ПВО, инженерного и тылового обеспечения. Новое общевойсковое соединение призвано усилить потенциал флота и оптимизировать работу органов военного управления.

В ближайшее время к месту постоянного базирования на ЧФ прибывает новый фрегат "Адмирал Эссен". Это первый серийный фрегат морской зоны проекта 1135.6, вооружённый крылатыми ракетами "Калибр". Головной корабль проекта "Адмирал Григорович" отлично зарекомендовал себя в ходе выполнения задач в акватории Чёрного моря и боевой службы в составе постоянного соединения кораблей ВМФ России в Средиземном море. Убеждён, что с прибытием на ЧФ нового фрегата возможности соединения надводных кораблей возрастут.

Также ожидается прибытие к месту службы на Чёрное море новых подвод­ных лодок проекта 636.3. Согласно ранее утверждённым планам продолжает совершенствоваться в соответствии с современными нуждами флота береговая инфраструктура Крымской и Новороссийской военно-морских баз, аэродромов морской авиации ЧФ, а также береговых полигонов. В нынешнем году планируем провести ремонтные и реконструкционные работы на ряде объектов.

Корабли и суда ЧФ продолжат выполнять задачи в зоне ответственности флота , в том числе в составе межфлотской группировки в Средиземноморье. Высокая интенсивность и насыщенность запланированных мероприятий боевой службы и учёбы требуют от каждого военнослужащего ЧФ крайней ответственности и самоотдачи, максимальной вовлечённости в общее дело защиты интересов Российской Федерации и обеспечения гарантированной безопасности её южных рубежей. Мы к этому готовы.

Беседовал Павел Заволокин