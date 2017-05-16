"Боинг" перестроит британские "Апачи"



Apache АН1 на вертолетоносце HMS Ocean

Источник: фото ukdefencejournal.org.uk Apache АН1 на вертолетоносце HMS OceanИсточник: фото ukdefencejournal.org.uk

Компания Boeing получила контракт на сумму 488 млн долл США на полную переборку и повторную сборку с модернизацией 38 ударных вертолетов Apache АН1, состоящих на вооружении Корпуса армейской авиации Великобритании, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на ukdefencejournal.org.uk (15 мая).

В августе 2015 года Великобритания объявила о своем намерении модернизировать 50 вертолетов этого типа до новейшей версии АН-64Е. В июле 2016 года был размещен заказ на модернизацию через линию военных продаж правительства США вместо сделки с компанией AgustaWestland, построившей британские "Апачи". Отмечается, что оставшиеся 12 машин будут модернизированы по дополнительному контракту.

Работы по модернизации 38 "Апачей", которые будут вестись на объекте компании "Боинг" в Меса (Аризона), завершатся 31 мая 2024 года. Вертолет версии АН-64Е Guardian оснащен улучшенной цифровой связью, более мощными двигателями T700-GE-701D, возможностью управлять беспилотными летательными аппаратами, усиленным шасси. Обновленная РЛС Longbow имеет потенциал для обеспечения ударов по морским целям, вертолеты могут базироваться на авианосцах и десантных кораблях для участия в заморских операциях.