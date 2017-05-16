Канадские сенаторы за сильный флот
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ДЭПЛ класса Victoria
Источник: фото Royal Canadian Navy
ВМС Канады следует приобрести 12 новых подводных лодок с воздухонезависимой двигательной установкой, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на navaltoday.com (9 мая). В настоящее время канадский флот имеет четыре ДЭПЛ класса Victoria, которых недостаточно для эффективного присутствия в трех океанах.
Такую рекомендацию вынес Комитет по обороне Сената страны. Это приобретение поможет достичь уровня военных расходов до 2% ВВП. Сенаторы также призывают купить второй военный танкер класса Resolve и 18 надводных боевых кораблей, в том числе новые противоминные корабли и эсминцы.
Комитет выразил озабоченность тем, что новые патрульные корабли, предназначенные для действий в Арктике (Arctic Offshore Patrol Ships - AOPS) и находятся в строительстве, не могут работать во льдах толщиной более одного метра. Законодатели призвали устранить этот недостаток. Сенаторы также рекомендовали флоту приобрести корабли, оснащенные боевой системой ПРО Aegis. "Такие инвестиции позволят иметь более эффективный военный флот, способного сдерживать угрозы, и, что самое главное, в случае нападения агрессора мы будем иметь боеспособные и живучие ВМС", говорится в докладе.
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16.05.2017
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